प्रभाग क्रमांक ३ सत्तासमीकरणांचा केंद्रबिंदू,
प्रभाग तीनमध्ये ‘काटे की टक्कर’
बंडखोरी, बहुकोनी लढत ः नागरी प्रश्नांमुळे निवडणूक तापली
टिटवाळा, ता. १२ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये प्रभाग क्रमांक ३ (मांडा-टिटवाळा-आटाळी) हा केवळ स्थानिक प्रभाग न राहता संपूर्ण महापालिकेच्या सत्तेची दिशा ठरवणारा केंद्रबिंदू ठरला आहे.. पक्षीय निष्ठा, अनपेक्षित बंडखोरी आणि प्रलंबित नागरी प्रश्नांमुळे या प्रभागातील लढत अत्यंत चुरशीची आणि बहुकोणीय झाली आहे.
प्रभाग क्रमांक तीनमध्ये माजी उपमहापौर बुधाराम सरनोबत यांना तिकीट नाकारल्याने बंडखोरी करत विजय देशेकर, मोरेश्वर तरे आणि सचिन अल्हाट यांच्या साथीने मांडा-टिटवाळा-आटाळी परिवर्तन आघाडी स्थापन करून सत्ताधारी युतीसमोर आव्हान उभे केले आहे.
भाजप-शिंदे गटाकडून उपेक्षा भोईर रिंगणात आहेत पण, अंतर्गत बंडखोरी त्यांची डोकेदुखी ठरत आहे. तर, आघाडीकडून सुरेश भोईर यांचे पुत्र प्रदीप भोईर यांनी ठाकरे गटाची मशाल हाती घेतली आहे. त्यातच किशोर शुक्लव मनसेचे सुशिक्षित उमेदवार भूषण जाधव यांची साथ मिळाल्याने त्यांची ताकद अधिकच वाढली आहे.
शरद पवार गटाच्या दीपिका भोय, आपचे संदीप नाईक आणि वंचित बहुजन आघाडीनेही रिंगणात उमेदवार उतरविले आहेत.
रस्ते, पाणी आणि दिवाबत्तीचा दावा सत्ताधारी करत असले, तरी कचऱ्याचा बोजवारा, अनधिकृत बांधकामे, पावसाळ्यातील पूर आणि वाहतूक कोंडी यावरून मतदारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. तर, प्रभाग तीनमध्ये यंदा कोण बाजी मारणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
