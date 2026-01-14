आयआयटीच्या संचालकपदांसाठी दोन वर्षांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम
आयआयटीच्या संचालकपदांसाठी
दोन वर्षांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम
मुंबई, ता. १४ : देशातील सर्व आयआयटींमध्ये नेमण्यात येणाऱ्या संचालकांना अधिक सक्षम आणि प्रभावीपणे काम करण्यासाठी दोन वर्षांचे विशेष प्रशिक्षण देण्यासाठीची चाचपणी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून केली जात आहे. यासाठी कोणताही निर्णय झाला नसला तरी येत्या काळात संचालकांच्या निवडीसंदर्भातील निवडींसाठी या प्रशिक्षणाचा विषय समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
देशातील २३ आयआयटीमधील संचालकांना हे प्रशिक्षण आयआयटी मुंबईत दिले जाणार आहे. संचालक होण्यासाठी इच्छुक प्राध्यापकांना हे प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम दोन वर्षांचा असून दरवर्षी प्रत्येकी एका आठवड्याचे असे तीन प्रशिक्षण मॉड्यूल्स असतील.
प्रशिक्षणापूर्वी संचालकपदांसाठी इच्छुकांना आपली शैक्षणिक, संशोधनात्मक आणि त्यासोबतच उच्चस्तरावरील कामगिरी योगदानाच्या माहितीसह अर्ज करावे लागतील. त्यानंतर यातून प्रशिक्षणासाठी निवड केली जाणार आहे. आयआयटी मुंबईसोबत भविष्यात संचालकांचे हे प्रशिक्षण देशातील नामवंत आयआयएममध्येही दिले जाण्याची शक्यता आहे.
देशातील आयआयटीतील ३०० ते ३५० हून अधिक इच्छुकांना हे प्रशिक्षण दिले जाईल. यात एक विशेष पथक स्थापन केले जाणार आहे. या प्रशिक्षण कार्यक्रमात वर्तनात्मक कौशल्ये, कार्यात्मक कौशल्ये आणि निवडक विषय-आधारित (डोमेन) कौशल्यांचा समावेश असेल.
दरम्यान, आयआयटीतील संचालकांसाठी सध्याच्या निवड प्रक्रियेनुसार ही निवड बहुपर्यायी प्रक्रियेद्वारे केली जाते. या प्रक्रियेत सार्वजनिक जाहिरात, शोध- सह- निवड समितीमार्फत उमेदवारांचे मूल्यमापन करून आयआयटी परिषद आणि शिक्षण मंत्रालयाच्या शिफारशींनंतर भारताचे राष्ट्रपती (व्हिजिटर) यांची अंतिम मंजुरी यांचा समावेश असतो.
