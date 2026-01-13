उपनगराध्यक्ष निवडीवरून वादंग
उपनगराध्यक्ष निवडीवरून वादंग
उपऱ्या नगरसेवकाला संधी दिल्याने नाराजीचा सूर
पालघर, ता.१३ ः नगरपरिषदेचे शिवसेनेचे नगराध्यक्ष उत्तम घरत यांचे निकटवर्ती नगरसेवक राजेंद्र पाटील यांची उपनगराध्यक्ष पदी निवड झाली आहे. पण जिल्ह्याबाहेरून येऊन पालघरमध्ये स्थायिक नगरसेवकाला संधी दिल्याने नाराजीचा सूर आहे.
उपनगराध्यक्ष पदासाठी शिवसेनेचे नगरसेवक चंद्रशेखर वडे, अमोल पाटील आदींची नावे उपनगराध्यक्ष पदासाठी पुढे आली होती.
शिवसेनेचे अमोल पाटील हे तिसऱ्यांदा मताधिक्याने नगरसेवक बनले आहेत. तर त्यांनी मोठी विकासकामे केली आहेत. त्यामुळे उपनगराध्यक्ष पद मिळावे, अशी त्यांची अपेक्षा होती. तर शिवसेनेचे नगरसेवक चंद्रशेखर वडे दुसऱ्यांदा नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी चांगली कामे केली आहेत. उपनगराध्यक्ष पदासाठी फॉर्मही दिला होता. मात्र, शेवटच्या क्षणाला राजेंद्र पाटील यांची वर्णी लागल्याने नगरपरिषदेच्या सभेला गैरहजर होते.
नगराध्यक्षाचे रबर स्टॅम्प
पक्षाने दोघांनाही उपनगराध्यक्ष पदासाठी शब्द दिल्यानंतरही शर्यतीत नाव नसलेल्या राजेंद्र पाटील यांना उपनगराध्यक्ष पद दिल्यामुळे दोन्ही उमेदवारांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. पाटील उपनगराध्यक्ष बनले तरी नगराध्यक्षाचे रबर स्टॅम्प म्हणून काम करणार, असल्याचा आरोप पाटील, वडे यांनी केले आहेत. त्यामुळे शिंदेसेनेतील नाराजी भविष्यात उफाळून येण्याची भीती आहे.
