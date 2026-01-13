निर्भय मतदानासाठी पोलिसांचा कडक पहारा
उल्हासनगर, ता. १३ (वार्ताहर) : निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलिस प्रशासन पूर्णपणे आक्रमक भूमिकेत उतरले आहे. संभाव्य तणाव, दहशत आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी शहरातील २२ प्रभाग संवेदनशील, तर प्रभाग क्रमांक ५, ७, १४ आणि १५ हे चार प्रभाग अतिसंवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. यासोबतच अग्नीशस्त्रांवर नियंत्रण, गुन्हेगारी प्रवृत्तींचा बंदोबस्त आणि समाजकंटकांवर कठोर कारवाई करत पोलिसांनी निवडणूक काळात स्पष्टपणे ‘कायदा सर्वोपरी’चा संदेश दिला आहे.
निवडणुकीदरम्यान शस्त्रांचा वापर होऊ नये किंवा दहशतीचे वातावरण निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी शहरातून २६० परवानाधारक पिस्तुले तात्पुरत्या स्वरूपात ताब्यात घेतली आहेत. याशिवाय सहा विनापरवाना पिस्तुले जप्त करून संबंधित आरोपींना अटक केली आहे. यामुळे अवैध शस्त्रसाठ्यावर मोठा आळा बसला आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या आणि निवडणूक प्रक्रियेला बाधा पोहोचवू शकणाऱ्या व्यक्तींवरही पोलिसांनी कडक पावले उचलली आहेत. शहरात ४२१ जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई, १० जणांना हद्दपार, तर चार जणांवर एमपीडीए अंतर्गत कठोर कारवाई केली आहे. या कारवाईमुळे निवडणूक काळात कोणालाही कायदा हातात घेण्याची मुभा दिली जाणार नसल्याचा ठाम इशारा पोलिसांनी दिला आहे.
संवेदनशील आणि अतिसंवेदनशील प्रभागांवर विशेष लक्ष, शस्त्रांवर नियंत्रण आणि समाजकंटकांवर थेट कारवाईमुळे उल्हासनगरमध्ये निवडणूक काळात पोलिसांचा कडक पहारा अधिक ठळकपणे जाणवत आहे. लोकशाही प्रक्रियेच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासन सज्ज असल्याचे स्पष्ट चित्र निर्माण झाले आहे.
संवेदनशील व अतिसंवेदनशील प्रभागांमध्ये विशेष बंदोबस्त ठेवला आहे. कोणत्याही प्रकारची दहशत, दबाव किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा भंग सहन केला जाणार नाही. शस्त्रांवर नियंत्रण, समाजकंटकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई आणि एमपीडीएअंतर्गत कठोर पावले उचलली आहेत. निवडणुकीदरम्यान कायदा हातात घेणाऱ्यांवर तत्काळ आणि कठोर कारवाई केली जाईल. नागरिकांनी निर्भयपणे मतदान करावे, त्यांची सुरक्षितता हीच सर्वोच्च जबाबदारी आहे.
- सचिन गोरे, पोलिस उपायुक्त
