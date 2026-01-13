पोलिस विभागाच्या ‘सतरा’ सेवा एका क्लिकवर

वज्रेश्वरी, ता. १३ (बातमीदार) : आपले सरकार या अधिकृत पोर्टलच्या माध्यमातून आता पोलिस विभागाच्या महत्त्वाच्या तब्बल १७ सेवा ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या सेवांचा लाभ नागरिकांना घरबसल्या किंवा नजीकच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी)मधून घेता येणार आहे. यामुळे पोलिस विभागाशी संबंधित विविध कामांसाठी होणारा वेळ व कागदोपत्री त्रास कमी होणार आहे.
गृह विभागामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या या सेवांमध्ये विदेशी कलाकारांच्या सहभागासाठी परवानगी, ध्वनिक्षेपण परवाना, सभा, संमेलन, मिरवणूक व शोभायात्रेसाठी परवानगी, पेट्रोल पंप, गॅस एजन्सी, हॉटेल, बार व रेस्टॉरंटसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र, पोलिस क्लिअरन्स प्रमाणपत्र, सिनेमागृह परवाना, चित्रपट व मालिका चित्रीकरणासाठी जागेची परवानगी, मनोरंजन कार्यक्रमांसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र, शस्त्र परवान्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र, परदेश प्रवासासाठी पोलिस अनुमती, एफआयआरची प्रत ऑनलाइन, तसेच तमाशा, मेळावा व विविध मनोरंजन कार्यक्रमांसाठी परवाना अशा महत्त्वाच्या सेवांचा समावेश आहे. या सेवा ऑनलाइन उपलब्ध झाल्यामुळे नागरिकांना पोलिस ठाण्याच्या फेऱ्या मारण्याची गरज भासणार नाही. पारदर्शकता, वेग आणि सुलभता या तिन्ही बाबींना प्राधान्य देणारी ही प्रणाली असल्याने नागरिकांमध्ये पोलिस विभागाबाबत सकारात्मक विश्वास आणि आस्था निर्माण होत आहे. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांपासून व्यावसायिक, आयोजक आणि उद्योजकांपर्यंत सर्वांनाच मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.