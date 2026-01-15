ठाणे संक्षिप्त
वागळे इस्टेट परिसरात भरदुपारी घरफोडी
ठाणे : वागळे इस्टेट येथील शिवाजीनगर भागात गुरुवारी (ता. ८) भरदुपारी घरफोडीची घटना घडली. घराला कुलूप लावून मायलेकी कामावर गेल्या असता चोरट्यांनी दरवाजाचा कडी-कोयंडा उचकटून आत प्रवेश केला. घरातील ८४ हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने आणि रोख रक्कम चोरून आरोपींनी पोबारा केला. याप्रकरणी वंदना खरात यांच्या तक्रारीवरून श्रीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.
.........
रिक्षाच्या धडकेत तरुण जखमी
ठाणे : जेवण आणण्यासाठी पायी जात असलेल्या २५ वर्षीय तरुणाला रिक्षाने जोरात धडक दिल्याने तो गंभीर जखमी झाला आहे. ज्ञानेश्वर धूम असे या तरुणाचे नाव असून ही घटना बुधवारी (ता. ७) सायंकाळी वर्तकनगर परिसरात घडली. या अपघातात ज्ञानेश्वरच्या डोक्याला आणि हाताला दुखापत झाली आहे. धडक देणाऱ्या रिक्षाचा चालक अमरनाथ यादव (४४) याच्याविरोधात वर्तकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
............
रेल्वे स्थानकातून मोबाईल चोरीला
ठाणे : नोकरीच्या शोधात जळगाववरून मुंबईत आलेल्या एका तरुणाचा मोबाईल फोन ठाणे रेल्वे स्थानकावर चोरीला गेल्याची घटना घडली आहे. किशोर पाटील (३८) हे रविवारी (ता. ११) रात्री गावी परतण्यासाठी ठाणे स्थानकावरील पुलाखाली बसले होते. तिथे त्यांना डुलकी लागली असता, चोरट्याने त्यांच्या पँटच्या खिशातील १० हजार रुपयांचा फोन लंपास केला. याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात चोरीचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
