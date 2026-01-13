तलवाड्यात पीएम किसान निर्देशकांचे यशस्वी शिबिर
विक्रमगड (बातमीदार) : विक्रमगड तालुक्यातील मौजे तलवाडा येथे महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभाग व आकांक्षित तालुका कार्यक्रम अंतर्गत पीएम किसान या महत्त्वाच्या निर्देशकाचे विशेष शिबिर यशस्वीरीत्या पार पडले. या शिबिरात शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा थेट लाभ मिळावा, यासाठी विविध महत्त्वाच्या सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आल्या. त्यामध्ये नवीन शेतकरी नोंदणी, ई-केवायसी इत्यादी, तसेच वनपट्टा धारक शेतकऱ्यांची पीएम किसान अंतर्गत नोंदणी करण्यात आली. यासोबतच पीएमएफएमई योजनेसाठी लाभार्थी नोंदणी, महा कृषी अॅप अंतर्गत रब्बी हंगाम मोहिम नोंदणी आणि महाविस्तार एआय अॅप्लिकेशनमध्ये शेतकरी नोंदणी अशा विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी देखील करण्यात आली. शिबिरास तालुका कृषी अधिकारी जगदीश दोंदे, मंडळ कृषी अधिकारी एस. पी. इंगळे, आकांक्षित तालुका कार्यक्रम समन्वयक शितल भांगरे, उपकृषी अधिकारी एस. एस. गावित, सहाय्यक कृषी अधिकारी आर. एस. बुंधे, जे. बी. मानकर, पी. जे. धिंडा, पी. एस. गावित, तसेच बीटीएम ए. एम. कुऱ्हाडा व पीएम किसान ऑपरेटर राहुल चौधरी उपस्थित होते.
