ब्रेकिंगच्या शर्यतीत सत्य महत्त्वाचे
बदलापूर, ता. १३ (बातमीदार) : जितेंद्र आव्हाड फाउंडेशनच्या माध्यमातून बदलापुरात पत्रकार दिननिमित्त सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस अविनाश देशमुख अनेक वर्षांपासून बदलापुरात पत्रकार दिन साजरा करत आहे. यंदाही बदलापूर पूर्व येथील पालिकेच्या श्रीजी सभागृहात सकाळी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी नगराध्यक्षा रुचिता घोरपडे, मुख्याधिकारी मारुती गायकवाड, उपनगराध्यक्षा प्रियंका दामले, चंद्रशेखर भुयार, विजय पंचमुख उपस्थित होते. या वेळी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट व समाज माध्यम या तिन्ही माध्यमांत कार्यरत पत्रकारांचा शाल व मानचिन्ह देऊन मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. पत्रकारिता करताना नाण्याच्या दोन्ही बाजू तपासून समतोल भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचे मत नगराध्यक्षा रुचिता घोरपडे यांनी व्यक्त केले. तर लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारांचे बदलापूरच्या विकासातील योगदान महत्त्वाचे असल्याचे उपनगराध्यक्षा प्रियंका दामले यांनी नमूद केले. बदलापूरमधील पत्रकारांनी नेहमीच समतोल भूमिका घेत नागरिकांपर्यंत अचूक माहिती पोहोचवली असल्याचे गौरवोद्गार मुख्याधिकारी मारुती गायकवाड यांनी काढले.
