काळू धरणविरोधात गावांमध्ये जनजागृती फेरी
मुरबाड, ता. १३ (बातमीदार) : तालुक्यातील काळू नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या धरणाला विरोध करण्यासाठी बाधित गावांमध्ये जनजागृती फेरी काढण्यात आली. दोन दिवस चाललेल्या मोहिमेत काळू व शाई धरण बाधित गावांतील नागरिकांनी सक्रिय सहभाग घेतला. स्थानिक रहिवाशांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याची माहिती शाई धरणविरोधी संघर्ष समितीचे ॲड. प्रशांत सरखोत यांनी दिली.
जनजागृती फेरीदरम्यान मुंबई कला पथकाच्या माध्यमातून लोकांशी संवाद साधण्यात आला. या वेळी काळू धरण विरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष पोपटराव देशमुख यांनी भूमिपुत्रांच्या न्याय हक्कासाठी सर्वांनी एकजुटीचा संदेश कायम ठेवण्याचे आवाहन केले. तसेच, उमेश वारघडे यांनी सांगितले, सरकारच्या दडपशाहीला बळी न पडता राजकीय भूमिका बाजूला ठेवून या लढ्यात सहभागी होणे गरजेचे आहे. किसन आलम यांनी हातात हात घालून एकत्र येऊन येणारे संकट परतवून लावण्याचे आवाहन केले. या जनजागृती मोहिमेत मधुकर सांबरे, हरिभाऊ राऊत, शशी देशमुख, सुभाष चौधरी, शरद देशमुख, बाळू पठारे, पांडू खडके, रमेश भोईर, देऊ शिंगोळे आणि परिसरातील इतर स्थानिक नागरिक उपस्थित होते. जनजागृती फेरी सुरू असताना मुरबाड पंचायत समितीचे माजी उपसभापती भगवान भला यांचे निधन झाल्याची माहिती मिळाली, त्यामुळे मोहिमेत त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
