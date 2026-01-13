एसबीआय व रायगड जिल्हा परिषद यांच्यात सामंजस्य करार
कर्मचारी व अधिकारी वर्गासाठी विशेष सुविधा
अलिबाग (वार्ताहर) : देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियासोबत (एसबीआय) रायगड जिल्हा परिषदेचा कर्मचाऱ्यांना विशेष बँकिंग सुविधा पुरविण्यासाठी सामंजस्य करार सोमवारी (ता. १२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. या करारामुळे जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी व कर्मचारी वर्गाला वेतन खात्यातून विविध आर्थिक व विमा लाभ मिळणार आहेत.
एसबीआयच्या राज्य शासन वेतन खाते योजनेतून जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना शून्य शिल्लक खात्यासह मोफत वैयक्तिक अपघात विम्याचा लाभ मिळणार आहे. या विम्यात एक कोटी १० लाखांपासून दोन कोटी ६० लाखांपर्यंत संरक्षण मिळते. कायमस्वरूपी अंशतः अपंगत्वासाठी ८० लाखांपर्यंत, तर पूर्ण अपंगत्वासाठी एक कोटी रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळतो. याशिवाय ५५ लाखांपर्यंत आरोग्य विमा सुविधा पगार खातेधारक, जोडीदार व दोन अपत्यांना लागू होणार आहे. सर्व एटीएममधून मोफत रोख रक्कम काढण्याची सुविधा तसेच गृहकर्ज, वाहनकर्ज व वैयक्तिक कर्जांवर सवलतीचे दर लागू होतील. पगार श्रेणीनुसार रोडियम, प्लॅटिनम, डायमंड, गोल्ड व सिल्व्हर अशी खाते श्रेणी ठेवण्यात आली आहे.
या उपक्रमामुळे जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना विस्तृत आर्थिक सुरक्षा कवच मिळणार असल्याचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नमूद केले. कार्यक्रमास राहुल कदम, जालिंदर पठारे, विलास शिंदे, रणजीत मिश्रा, देवेंद्र यादव, प्रकाश तांबे, सुमीत म्हात्रे, धिरेंद्र कुमार व संजय गोळे आदी उपस्थित होते.
