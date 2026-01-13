भिवंडीत निवडणुकीला हिंसक वळण
उमेदवारांच्या गटांत हाणामारी, परस्परविरोधी गुन्हे दाखल
भिवंडी, ता. १३ (वार्ताहर) : भिवंडी महापालिका निवडणुकीचा प्रचार शेवटच्या टप्प्यात असताना शहरात हिंसाचाराच्या घटनांनी खळबळ उडाली आहे. सोमवारी (ता. १२) मध्यरात्री विविध प्रभागांत झालेल्या हाणामारीच्या घटनांनंतर नारपोली, भिवंडी शहर आणि भोईवाडा पोलिस ठाण्यात एकूण पाच गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
प्रभाग २३ मध्ये भाजप उमेदवार आणि ग्रामस्थांमध्ये राडा झाला. अंजुर फाटा, महावीर चौक परिसरात मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास दुचाकी दुरुस्तीच्या कारणावरून वाद झाला. चेतन पाटील यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, भाजप उमेदवार नीलेश चौधरी आणि त्यांच्या समर्थकांनी शिवीगाळ करत मारहाण केली, तर योगेश चौधरी यांच्या तक्रारीनुसार, चेतन पाटील आणि त्यांच्या साथीदारांनी नीलेश चौधरी यांना मारहाण केल्याचा दावा केला आहे. याप्रकरणी नारपोली पोलिसांनी दोन्ही गटांविरुद्ध परस्परविरोधी गुन्हे दाखल केले आहेत.
प्रभाग २१ मध्ये पोलिस ठाण्यातच भाजप-अपक्ष समर्थकांची हमरीतुमरीची घटना घडली. मानसरोवर फेणेपाडा परिसरात भाजपचे श्याम अग्रवाल आणि अपक्ष उमेदवार नितेश ऐनकर यांच्या समर्थकांमध्ये मध्यरात्री वाद झाला. आचारसंहितेचे उल्लंघन आणि बेकायदेशीर जमाव जमवल्याप्रकरणी भिवंडी शहर पोलिसांनी स्वतःहून दोन्ही गटांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी दोन्ही गट जमले असता, तिथेही महिला समर्थकांमध्ये शाब्दिक चकमक आणि धक्काबुक्की झाल्याने तणाव निर्माण झाला होता. पोलिसांनी हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
प्रभाग ७ मध्ये काँग्रेस-सपा कार्यकर्त्यांत संघर्ष उफाळून आला. ईदगाह परिसरात रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या प्रचाराला हटकल्याने हिंसक घटना घडली. समाजवादी पक्षाच्या उमेदवाराचे पती आलम मुनीर अहमद फारुकी यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांना उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या प्रचाराबद्दल विचारणा केली. या वादाचे रूपांतर हाणामारीत होऊन समीर मोमीन नामक तरुणाने आलम फारुकी यांच्या छातीवर धारदार शस्त्राने वार केले. जखमी फारुकी यांच्यावर उपचार सुरू असून, भोईवाडा पोलिसांनी तिघांविरुद्ध गंभीर गुन्ह्यांची नोंद केली आहे.
