आरोप-प्रत्यारोपांना पूर्णविराम
राजकीय प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या, भेटीगाठींवर भर
वसई, ता. १३ (बातमीदार)ः वसई-विरार पालिका निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेतेमंडळींनी सभांमधून आरोप-प्रत्यारोपाची राळ उठवली. अशातच मंगळवारी सायंकाळी प्रचार थांबल्याने आता होणाऱ्या मतदानाकडे लक्ष लागले आहे.
वसई-विरार शहर पालिकेच्या २९ प्रभागातून ५४७ उमेदवार उभे आहेत. त्यातून ११५ सदस्य निवडून येणार आहेत. महायुती, सेना ठाकरे, अजित पवार राष्ट्रवादी, मनसे, बहुजन विकास, आघाडी, अपक्ष उमेदवार उभे आहेत. महापालिकेवर झेंडा, असा एल्गार पक्षांकडून केला जात आहे. विकासाचे मुद्दे घेऊन उमेदवार प्रचारात उतरले प्रत्येक प्रभाग पिंजून काढण्यात आला. या वेळी रॅली, पायी तसेच वाहनातून उदघोषणा देत प्रचाराला गती आली होती. मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी स्पर्धा लागली होती. मंगळवारी प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात प्रचार जोमाने करण्यात आला. सायंकाळपर्यंत मुदत असल्याने उमेदवार, कार्यकर्ते प्रभागात प्रचार करत होते. गुरुवारी मतदान होणार असल्याने मतदार राजा कौल कोणाला देणार, याकडे लक्ष लागणार आहे.
दिग्गज्जांची प्रचारात उडी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फंडणवीस, नितेश राणे, पूनम महाजन, प्रताप सरनाईक, रवींद्र फाटक, मैथिली ठाकूर, पवन सिंग यांच्यासह अनेक दिग्गजांनी पक्षाने दिलेल्या उमेदवारांसाठी प्रचारात उडी घेतली. वसई-विरार शहरात विकासाबाबत मुद्दे मांडत विरोधकांना लक्ष्य केले, तर बहुजन विकास आघाडीची पूर्ण धुरा माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर, माजी आमदार क्षितिज ठाकूर यांनी उडी घेतली होती.
महायुती, बविआ आमनेसामने
वसई-विरार पालिकेसाठी अस्तित्वाची राजकीय लढाई प्रचारादरम्यान दिसली. कार्यकर्त्यांची फळी घेत प्रत्येक पक्ष धावत होता. महायुती, बहुजन विकास आघाडी यांच्यात लढत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, अपक्ष निर्णायक ठरणार आहे.
