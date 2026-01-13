हुक्का पार्लर हॉटेलचालकांचा परवाना होणार रद्द
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : हुक्का सिगारेटपेक्षा घातक असून, त्यातील विषारी धूर फुफ्फुसांना कायमस्वरूपी निकामी करू शकतो आणि कर्करोगास कारणीभूत ठरतो. हॉटेलच्या अशा बेकायदेशीर जागांवर आता अन्न व औषध प्रशासनाच्यावतीने कडक नजर ठेवण्यात येणार असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेलचालकांचा ‘अन्न परवाना’ कायमस्वरूपी रद्द केला जाणार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
अन्न व औषध प्रशासन वापरामध्ये प्रतिबंध असलेल्या बाबींवर लक्ष देणार असून धोकादायक रसायनांची भेसळ रोखण्यासाठी तपासणी केली जाणार आहे.
धोकादायक रसायनांची भेसळ, फ्लेवर्समध्ये निकोटीन आणि कार्सिनोजेनिक (कर्करोगजन्य) घटकांची भेसळ आहे का, याची तपासणी होणार आहे. तसेच, पार्लर्समधून जप्त केलेले हुक्का नमुने थेट प्रयोगशाळेत पाठवून त्यातील विषारी घटकांचे प्रमाण तपासले जाणार आहेत. तरुण-तरुणींमध्ये हुक्का पिण्याचे फॅड वाढले आहे. यामध्ये शहरातील हॉटेल आणि कॅफेच्या नावाखाली चालणाऱ्या हुक्का पार्लर्सवर आता अन्न व औषध प्रशासन कारवाई करणार आहे. ‘हर्बल’च्या नावाखाली विकला जाणारा हुक्का हा केवळ आरोग्यासाठी घातक नसून, यातील रसायने थेट शरीरातील महत्त्वाच्या अवयवांवर परिणाम करत आहेत. हुक्का पार्लर्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कोळशातून आणि फ्लेवर्समधून कार्बन मोनोऑक्साइडसह अनेक विषारी रसायने बाहेर पडतात. तज्ज्ञांच्या मते हुक्क्याचा धूर थेट फुफ्फुसांच्या खोलवर जातो, ज्यामुळे पेशींचे नुकसान होते. दीर्घकाळ हुक्का ओढल्याने फुफ्फुसाचा कर्करोग, श्वसनविकार आणि हृदयविकाराचा धोका कैक पटीने वाढतो. त्यातून फुफ्फुसाचा कर्करोग होण्याचा धोका असल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांनी स्पष्ट केल्यामुळे प्रशासनाने याविरोधात विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.
