आता घरोघर छुपा प्रचार
- गल्ली, चाळ, इमारतीमधील खास कार्यकर्ते सक्रिय; नाराजी दूर करण्यावर भर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक प्रचाराच्या तोफा सायंकाळी थंडावल्यानंतर आता घरोघर छुपा प्रचार सुरू झाला आहे. उमेदवारांनी आपल्या मर्जीतील खास कार्यकर्त्यांना सक्रिय केले असून, गल्ली, चाळ, इमारतींमध्ये घरोघरी जाऊन प्रचार केला जाणार आहे.
आपला अजेंडा काय, प्रभागात वाॅट, गटर, मीटरची कशी कामे केली, आपला उमेदवार कसा सहजपणे उपलब्ध होऊ शकतो, हे पटवून देण्यावर भर दिला जात आहे. त्याचबोरबर विरोधकांवर कुरघोडी म्हणून त्यांनी ज्या भागात जास्त प्रचार केला आहे, तो परिसर टार्गेट करण्याची रणनीती आखली आहे.
मुंबईत निवडणूक निवडणूक उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यानंतर उमेदवारांनी ३ जानेवारीपासून आपल्या प्रभागात प्रचाराचा धडाका लावला होता. प्रचार फेरी, चौक सभा, गल्लोगल्ली प्रचार केल्यानंतर आता उमेदवारांनी आपला मोर्चा घरोघरच्या दिशेने वळवला आहे. त्यानुसार कार्यकर्ते मतदार याद्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचत असून, आपल्या उमेदवाराला मतदान करण्याबाबत आवाहन करताना दिसत आहेत.
संबंधित मतदाराचे मतदान कोणत्या बूथवर आहे, त्यांचा अनुक्रमांक अशी माहिती असलेल्या स्लिपचेही जोरदार वाटप सुरू आहे. त्याबरोबर सकाळी लवकर मतदान करावे, असेही आवाहन केले जात आहे.
मनधरणी
ज्या विभागात आपल्याला कमी प्रतिसाद मिळाला आहे, त्या परिसरातील मंडळे, सोसायट्यांवर उमेदवारांनी फोकस केला असून, कार्यकर्त्यांना कामाला लावले आहे. त्यानुसार त्या ठिकाणची मंडळांच्या कार्यकर्त्यांशी थेट बोलून त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
पैसेवाटपावर सर्वांचाच वॉच
सध्या सर्वच राजकीय पक्षांकडून विरोधक पैसेवाटप करत असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे आपल्या विभागात मतदारांना पैसेवाटपाचे प्रकार घडू नयेत म्हणून कार्यकर्त्यांना सज्ज केले आहे. त्यांच्याकडून विरोधकांच्या कार्यकर्त्यांवर वाॅच ठेवला जात आहे.
