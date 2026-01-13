बाजारपेठांमध्ये उत्साह

नेरूळ, ता. १३ (बातमीदार) : मकर संक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील बाजारपेठांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. पतंग, मांजा, तीळगूळ, गुळाची पोळी, हलव्याचे दागिने, काळ्या रंगाचे कपडे, तसेच सणासुदीच्या वस्तूंनी बाजारपेठा फुलल्या आहेत. ठिकठिकाणी रंगीबेरंगी पतंगांची दुकाने लागली आहे. वाशी, नेरूळ, बेलापूर, कोपरखैरणे, ऐरोली आणि घनसोली परिसरातील बाजारात लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत खरेदीसाठी गर्दी होत आहे. संक्राती खरेदीने बाजारपेठांना चैतन्य आले आहे.
नववर्षातील पहिला सण असणाऱ्या मकर संक्रांतीला मोठी परंपरा आहे. सूर्य मकर राशीत प्रवेश करतो, त्या दिवसापासून उत्तरायण सुरू होत असल्याने या सणाला विशेष धार्मिक व खगोलशास्त्रीय महत्त्व आहे. ‘तीळगूळ घ्या, गोड गोड बोला’ असे म्हणत मकर संक्रांतीला एकमेकांना तीळगूळ वाटून शुभेच्छा देण्याची परंपरा आहे.
उंधीयोला विशेष पसंती
मिठाईच्या दुकानांमध्ये किंवा लहान मोठ्या दुकानात सुरती उंदियो मिळेल, अशा पाट्या लागल्याचे दिसत आहे. गुलाबी कंद, हिवाळ्यात मिळणाऱ्या भाज्या, वाल पापडीच्या शेंगा, तीळ, मेथीच्या भजी आदींचे मिश्रण करून ही भाजी बनवली जाते. याचे सेवन केल्याने शरीरात ऊर्जा तयार होते. विशेषत: संक्रांतीच्या दिवशी ही भाजी बनवली जाते.
मकर संक्रांतीनिमित्त बाजारात लहान मुलांचे व महिलांचे विविध प्रकारचे हलव्याचे दागिने विक्रीसाठी आले आहेत. हलव्याची बासरी, मुकुट, नथ हे नवीन प्रकार आले आहेत. हलव्याच्या दागिन्यांना मागणी आहे.
- आयुषी रावत, विक्रेते
