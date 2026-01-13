प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी तणाव
कल्याणमध्ये हाणामारी
खडेगोळवलीतील कार्यकर्त्यांमध्ये वाद
कल्याण, ता.१३ (बातमीदार) : महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी कल्याण पूर्वेतील खडेगोळवली परिसरात पॅनल १३ ड चे भाजप उमेदवार विक्रम तरे व शिवसेना ठाकरे गटाचे उमेदवार मधुर म्हात्रे यांचे कार्यकर्ते एकमेकांना भिडल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या हाणामारीमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. दरम्यान कोळसेवाडी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या असतानाच मतदानापूर्वी आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. भाजप उमेदवार विक्रम तरे यांचे कार्यकर्ते पैसे वाटप करीत असल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे उमेदवार मधुर म्हात्रे यांनी केला आहे. तर विरोधकांना पराभव दिसत असल्याने ते खोटे आरोप करीत असल्याचे स्पष्टीकरण तरे यांनी दिले. पोलिसांनी दोन्ही बाजूंच्या कार्यकर्त्यांना समज दिली असून, पुढील तपास सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.