प्रचार संपण्या आधीच नालासोपा-यात १० लाख रुपये जप्त

नालासोपारा येेथे १० लाख जप्त
पेल्हार पोलिसांची मोठी कारवाई
नालासोपारा, ता १३ ( बातमीदार) ः वसई-विरार महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराच्या तोफा थंडावण्या आधीच नालासोपारा पूर्व पेल्हार ब्रीज खाली सोमवारी मध्यरात्री १० लाख ९ हजार रुपयांची रक्कम पेल्हार पोलिसांनी पकडली. या प्रकरणात दोन दुचाकी जप्त करून, दोघांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. या प्रकरणावरून भाजप-सेना महायुती आणि बविआमध्ये आरोप प्रत्यारोप होत आहेत.
नालासोपारा पूर्व पेल्हार फाटा ब्रिज खाली मध्यरात्री दोन संशयित दुचाकींची तपासणी केली असता त्यात दोन प्लास्टीक पिशव्या मिळाल्या. एका पिशवीत नाव, मोबाईल नंबर असलेले रजिस्टर तर एका पिशवीत पैशाने भरलेले पांढऱ्या रंगाची पाकिटे सापडली. त्यात १० लाख ९ हजार रुपये मिळाले आहेत. पोलिसांनी हे पैसे जप्त केले आहेत.
रात्री पेल्हार ब्रिज जवळ एक कार आली. त्या कार वर शिवसेना जिल्हाप्रमुख असे नाव होते. त्यातून दोन पिशव्या दुचाकी चालकाना दिल्या. आम्हाला संशय आल्याने आम्ही त्यांना थांबवून चौकशी केली असता, त्यांच्या गाडीत पैसे आढळले. पोलिसांना बोलावून आम्ही त्यांना त्यांच्या ताब्यात दिले. हे सर्व पैसे भाजपचे होते असा आरोप बाविआचे वार्ड क्रमांक १९ चे उमेदवार प्रफुल पाटील यांनी केला आहे.
------------
आमचा आणि पैसे वाटपाचा काहीही संबध नाही. विरोधकाकडून बदनाम करण्याचे षडयंत्र आहे. - विलास तरे, आमदार, बोईसर विधानसभा शिवसेना (शिंदे गट)
-------------------
प्रत्येक प्रभागाला ४४ लाखाची खर्चाची मर्यादा आहे, आता बूथ वरील सर्वांचे नियोजन सुरू आहे. कोणी असे पाकिटात पैसे पाठवत का? पैसे पेल्हार विभागात मिळाले. याचा माझा काही संबंध नाही. विरोधक राजकारण करीत आहेत. - स्नेहा दुबे पंडित, आमदार, भाजप वसई
