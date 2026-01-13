आजपासून सीईटीच्या नोंदणीला सुरूवात
मुंबई, ता. १३ : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे २०२६ मध्ये घेतल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी बॅचलर ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजी (बी.एचएमसीटी), बॅचलर ऑफ कॉम्प्युटर ऍप्लिकेशन (बीसीए), बॅचलर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए), बॅचलर ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट (बीबीएम), बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज (बीएमएस), एमबीए (इंटिग्रेटेड)/एमसीए (इंटिग्रेटेड) या सात अभ्यासक्रमाच्या सीईटीच्या प्रवेश नोंदणीला बुधवारी, १४ जानेवारीपासून सुरुवात होत असून ही नोंदणी १६ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत ऑनलाइन होणार आहे. या परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज, नोंदणी वेळापत्रक आणि माहिती पुस्तिका राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या www.mahacet.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. एमएचटी सीईटी पीसीएम व पीसीबी समूह, एमबीए,एमएमएस, एमसीए, ३ व ५ वर्षीय एलएलबी, बी. एड., एमएड, बीएड-एमएड (३ वर्षीय एकत्रित अभ्यासक्रम), एम.पी.एड., एम. एचएमसीटी या अभ्यासक्रमाच्या सीईटी प्रवेश परीक्षेची नोंदणी सुरू झाली आहे. तर बी. डिझाईन, एएसी (फाईन आर्ट्स ), डीपीएन/पीएचएन (वैद्यकीय) व नर्सिंग या अभ्यासक्रमाच्या सीईटी नोंदणीसही लवकरच सुरुवात होणार असल्याची माहिती सीईटी सेलचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई यांनी दिली.
