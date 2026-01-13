काँग्रेस नेते मुझफ्फर हुसेन यांच्या विरोधात भाजपची तक्रार
भाईंदर, ता. १३ (बातमीदार) : काँग्रेसचे प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुझफ्फर हुसेन यांनी मिरा रोड येथील निवडणूक प्रचारादरम्यान केलेल्या भाषणसंदर्भात भाजपकडून पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यात आली आहे.
मुझफ्फर हुसेन यांनी आपल्या भाषणादरम्यान केलेले वक्तव्य कायदा सुव्यवस्थेला आव्हान देणारे असून समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण करणारे आहे. यामुळे सामाजिक सलोख्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी, अशी लेखी मागणी भाजपचे युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष रणवीर वाजपेयी यांनी मंगळवारी (ता.१३) नयानगर पोलिसांकडे केली आहे.
मुझफ्फर हुसेन यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. भाजपच्या सोशल मीडिया टीम ने आपले भाषण तुकड्या तुकड्याने सादर करून दोन समाजात भेदभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही त्यांची जुनी सवय आहे. भाजपने कितीही प्रयत्न केला, तरी शहरातील विविध जाती धर्मातील ऐक्य कायम राहील, असा खुलासा मुझफ्फर हुसेन यांनी केला आहे.
