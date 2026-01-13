बदलापुरात भाजप पदाधिकाऱ्याच्या कार्यालयावर हल्ला, सीसीटीव्हीतून तोडफोड उघड!
भाजप पदाधिकाऱ्याच्या कार्यालयावर हल्ला
बदलापुरात निवडणुकीनंतरच्या राजकीय वैमनस्याची चर्चा
बदलापूर, ता. १३ (बातमीदार) ः शहरातील भाजप पदाधिकारी नयन मुठे यांच्या कार्यालयात तोडफोड करण्यात आली. या घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. या घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ सध्या समोर आला आहे. नयन मुठे हे आपल्या कार्यालयात बसले असताना तीन अनोळखी व्यक्ती कार्यालयात आल्या आणि त्यांनी कार्यालयातील साहित्याची तोडफोड करण्यास सुरुवात केली. काही क्षणातच कार्यालयात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली.
कार्यालयात तोडफोड सुरू असताना नयन मुठे आणि त्यांचे काका बाहेर आले. त्यांनी हल्लेखोरांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यावेळी जोरदार झटापट झाली. यात नयन मुठे यांना किरकोळ दुखापत झाली. या घटनेमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले, तरी निवडणुकीनंतरच्या राजकीय वैमनस्यातून हा प्रकार घडल्याची चर्चा सुरू आहे. या प्रकरणी नयन मुठे यांनी बदलापूर पोलीस ठाण्यात धाव घेतली असून, तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पोलिसांकडून सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पुढील तपास सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.