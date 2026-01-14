मुलींच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न
शाळकरी मुलींचा जीव धोक्यात
महामार्ग ४८ वरील पादचारी पूल हटवला
तलासरी, ता.१४(बातमीदार) ः मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ वरील पादचारी पूल कोणतीही सूचनेशिवाय हटवण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे तलासरीतील वरवाडा येथील शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कन्या आश्रम शाळेत जाणाऱ्या शेकडो शाळकरी मुलींना जीव धोक्यात घालून महामार्ग ओलांडावा लागत आहे.
वरवाडा येथील लोखंडी पादचारी पूल उपलब्ध असून त्याचा वापर विद्यार्थिनींसह स्थानिक नागरिक मोठ्या प्रमाणावर करत होते. मात्र, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या परवानगीनुसार मोठ्या आकाराचे एलिमेंट वाहून नेणाऱ्या खासगी कंपनीच्या वाहनांना अडथळा येत असल्याचे कारण पुढे करत हा पादचारी पूल थेट हटवण्यात आला. पण या कारवाईबाबत आश्रम शाळा प्रशासन, ग्रामपंचायत सरपंच अथवा स्थानिक ग्रामस्थांना कोणतीही पूर्वकल्पना देण्यात आलेली नाही. अशातच पूल अर्धवट तोडल्यामुळे वाहनांची वर्दळ असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गावरून धोकादायक पद्धतीने जावे लागत आहे. त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता असल्याने पालकांमधून व्यक्त केली जात आहे.
--------------------------
िनियोजनाचा अभाव
पुलाचे कटिंग सुरू असताना मुंबईकडे जाणाऱ्या मार्गिकेवर मोठ्या प्रमाणात कोंडी झाली होती. कामाच्या ठिकाणी कोणतेही सूचना फलक, सुरक्षा व्यवस्था किंवा पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून दिला नसल्याने अपघाताची शक्यता होती. त्यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखत वाहतूक पोलिस, स्थानिक प्रशासनाने हस्तक्षेप करत काम थांबवले. तर स्थानिक ग्रामस्थ, पालक व शाळा प्रशासन मनमानी कारभारावर नाराजी व्यक्त करत सुरक्षित व कायमस्वरूपी पादचारी पूल उभारण्याची मागणी केली आहे.
-----------------------------
विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही. हा पादचारी पूल तातडीने पुन्हा उभारण्यात आला नाही, तर १९ जानेवारी रोजी मोठे आंदोलन उभारण्यात येईल.
- विनोद निकोले, आमदार, डहाणू
------------------------------
पादचारी पूल हटवण्याची परवानगी महामार्ग प्राधिकरणाच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे. या पुलाची उंची वाढवून नव्याने उभारणी करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल.
- सुहास चिटणीस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (महाप्रबंधक), महामार्ग प्राधिकरण
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.