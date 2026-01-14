उल्हासनगरात तीन दिवस वाहतूक बदल
उल्हासनगरात तीन दिवस वाहतूक बदल
पवई चौक परिसराकडे जाणारे मार्ग बंद
उल्हासनगर, ता. १४ (वार्ताहर) : उल्हासनगर महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या ईव्हीएम वाटप, जमा करणे आणि मतमोजणी प्रक्रियेसाठी शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. १४ ते १६ जानेवारी या कालावधीत पवई चौक आणि प्रांताधिकारी कार्यालय परिसर ''नो-एंट्री'' झोन म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. ठाणे वाहतूक पोलिस उपायुक्त पंकज शिरसाट यांनी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. ही अधिसूचना १४ जानेवारी रोजी पहाटे ५:०० वाजेपासून ते १६ जानेवारी रोजी मतमोजणी पूर्ण होईपर्यंत लागू राहील.
१४ जानेवारीला ईव्हीएम मशीन वाटप, १५ जानेवारीला ईव्हीएम मशीन जमा करणे, १६ जानेवारीला मतमोजणी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे मतमोजणीच्या काळात होणारी गर्दी आणि सुरक्षितता लक्षात घेता नागरिकांनी पोलिसांना सहकार्य करावे आणि शक्यतो पर्यायी मार्गांचाच वापर करावा, असे प्रशासनाने आवाहन केले आहे.
हे मार्ग राहतील बंद
१. शास्त्री चौक ते पवई चौक: शास्त्री चौक (उल्हासनगर-३) येथून हिराघाटमार्गे पवई चौकाकडे जाणारी सर्व वाहने बंद राहतील. २. विठ्ठलवाडी ते पवई चौक: उल्हासनगर-४, ५ आणि विठ्ठलवाडीकडून प्रांताधिकारी कार्यालयाकडे येणाऱ्या वाहनांना पवई चौकात प्रवेशबंदी असेल.
पर्यायी मार्ग
प्रवाशांनी खालील मार्गांचा अवलंब करावा:
शास्त्री चौकाकडून येणाऱ्यांसाठी: शास्त्री चौक → कल्याण रोड → छत्रपती शिवाजी महाराज प्रवेशद्वार → सम्राट चौक → आनंद दिघे ब्रिजमार्गे इच्छित स्थळी जाता येईल.
पवई चौकाकडून जाणाऱ्यांसाठी: पवई चौक → प्रकाश ऑटोमोबाईल समोरून डावीकडे वळून → हडकाई माता चौक → स्मशानभूमी चौकमार्गे प्रवास करावा.
अत्यावश्यक सेवांना सूट
या प्रवेशबंदीतून रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल, पोलिस वाहने, ग्रीन कॉरिडॉर आणि ऑक्सिजन गॅस वाहने यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना वगळण्यात आले आहे.
