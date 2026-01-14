तारापूर परिसरात बिबट्याची दहशत
तारापूर परिसरात बिबट्याची दहशत
बोईसर, ता.१४ (वार्ताहर) ः तारापूर औद्योगिक क्षेत्रालगतच्या दहिसर, राणीशिगाव परिसरात बिबट्याने बकरीचा फडशा पाडला होता. या घटनेमुळे तारापूर परिसरात बिबट्याचा वावर वाढल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
तारापूर परिसरातील गावांमध्ये मागील चार ते पाच दिवसांपासून बिबट्या फिरताना दिसल्याचे नागरिकांनी पाहिले होते. याबाबतची वनविभागाला माहिती देण्यात आली. वनविभागातर्फे नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यात येत असून लहान मुलांनी बाहेर फिरू नये, तर प्रौढांनी एकत्रितपणेच बाहेर पडावे, असे आवाहन केले आहे. तसेच ट्रॅप कॅमेऱ्यांबरोबर रात्रीची गस्तही वाढवण्यात आली आहे.

बिबट्याचे वावर असलेले ठिकाण सापडत नसल्याने संबंधित ठिकाणी कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. तसेच वनविभागाकडून रात्रीची गस्त सुरू करण्यात आली आहे.
- अपेक्षा साटम, वनक्षेत्रपाल, बोईसर वनपरिक्षेत्र
