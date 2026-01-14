“मोठ्या मित्रा”च्या विधानावरून वाद
मोठ्या मित्रा''वरून राजकीय कलगीतुरा
रवींद्र चव्हाणांच्या विधानावर राजू पाटलांचे प्रत्युत्तर
डोंबिवली, ता. १४ : डोंबिवलीत मनसे पदाधिकाऱ्यांच्या भाजप प्रवेशानंतर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी केलेल्या एका विधानाने शहरात तर्कवितर्कांना उधाण आले असून, मनसे आमदार राजू पाटील यांनी त्यावर अत्यंत तिखट शब्दांत प्रत्युत्तर दिले आहे. यामुळे भाजप आणि मनसेमधील अप्रत्यक्ष शाब्दिक संघर्ष आता टोकाला पोहोचला आहे.
मनसे कार्यकर्त्यांच्या भाजप प्रवेश सोहळ्यात रवींद्र चव्हाण म्हणाले होते, “सर्व मित्र येत आहेत, लवकरच मोठा मित्रही येईल.” त्यांच्या या विधानाचा रोख थेट राजू पाटील यांच्याकडे असल्याचे मानले जात आहे. या विधानावर भाष्य करताना राजू पाटील यांनी चव्हाणांना जुन्या मैत्रीची आठवण करून देत टोला लगावला. ते म्हणाले की, रवींद्र चव्हाण १९९५ पासून माझे मित्र आहेत. त्यांच्या अनेक मित्रांचे आयुष्य पुढे गेले, तर काहींचा एन्काऊंटरही झाला. ते नक्की कोणत्या मित्राबद्दल बोलले हे त्यांनीच स्पष्ट करावे. "जेव्हा ते माझं नाव घेऊन बोलतील, तेव्हाच मी त्यांना अधिकृत उत्तर देईन. भाजपची ''कन्फ्युज करा आणि कंट्रोल करा'' अशी पद्धत आहे. माझी पक्षनिष्ठा कोणतीही मैत्री, पैसा किंवा दमबाजी विकत घेऊ शकत नाही, अशा शब्दांत त्यांनी भाजपला ठणकावले.
डोंबिवलीच्या संस्कृतीवर प्रश्नचिन्ह
राजकीय फोडाफोडीसोबतच राजू पाटील यांनी शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेवरही गंभीर आरोप केले आहेत: डोंबिवलीत पैसे वाटप करताना काही जणांना पकडले, पण अद्याप कारवाई झाली नाही. शहरात रात्रीच्या वेळी संशयास्पद हालचालींमुळे वाद आणि मारामारीच्या घटना घडत आहेत. "ही डोंबिवलीची संस्कृती आहे का?" असा सवाल विचारत त्यांनी नागरिकांना रस्त्यावर उतरून जाब विचारण्याचे आवाहन केले आहे.
