बुलेट ट्रेनच्या कामाला विरोध
मोबदल्यासाठी ग्रामस्थांकडून आंदोलन
तारापूर, ता.१४ (बातमीदार) ः मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या वनई, साखरे, हनुमान नगर, शिगाव, चंद्रानगर गावांमधील २५ शेतकऱ्यांना जमीन, झाडे, घरांचा मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांनी
हनुमान नगर, चंद्रनगर, शिगाव गावातील जवळपास पाच ते सहा एकर जमीन बुलेट ट्रेनकरिता बाधित झाली आहे. पण मोबदला दिला नसल्याने ग्रामस्थांनी दोन दिवसापासून बुलेट ट्रेनच काम बंद पाडल आहे. यावेळी सातबारा असून देखील मोबदला दिला गेला नसल्याने साखरे, वणई, हनुमान नगर गावातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.
----------------------------
हनुमान नगर, शीगाव येथील बुलेट ट्रेन करिता संपादित करण्यात आली. गेल्या अनेक महिन्यापासून बुलेट ट्रेनचे काम सुरू आहे. मात्र, मला मोबदला अजूनही भेटलेला नाही.
- रमेश आहडी, हनुमान नगर
