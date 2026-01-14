भिवंडीत आचारसंहिता उल्लंघनाचे सहा गुन्हे दाखल
भिवंडी, ता. १४ (वार्ताहर) : भिवंडी-निजामपूर महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याच्या विविध प्रकरणांमध्ये एकूण सहा गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. निवडणूक काळात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी प्रशासन व पोलिस यंत्रणा सतर्क असून, उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती महापालिका निवडणूक विभागाकडून देण्यात आली आहे.
या प्रकरणांपैकी तीन गुन्हे भोईवाडा, दोन गुन्हे निजामपूर, तर एक गुन्हा नारपोली पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे. निवडणूक आचारसंहिता लागू असताना रस्त्यांची कामे करणे, विनापरवाना सभा घेणे, प्रचार कार्यालय उभारणे तसेच मतदारांना भेटवस्तू वाटप करणे आदी गंभीर उल्लंघनांचा या गुन्ह्यांमध्ये समावेश आहे. निजामपूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील म्हाडा कॉलनी परिसरात आचारसंहिता कालावधीत रस्त्यांची कामे केल्याप्रकरणी माजी महापौर विलास पाटील यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. याच पोलिस ठाण्यात मतदारांना साड्या वाटप केल्याप्रकरणी अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
भोईवाडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत विनापरवाना सभा घेतल्याप्रकरणी समाजवादी पक्षाचे माजी नगरसेवक भगवान टावरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच भंडारी कम्पाउंड येथे विनापरवाना प्रचार कार्यालय उभारणे आणि विनापरवाना प्रचार रॅली काढल्याप्रकरणी काँग्रेसचे उमेदवार जितेंद्र पाल व त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधात दोन स्वतंत्र गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. याशिवाय भंडारी चौक परिसरात विनापरवाना कार्यालय उभारल्याप्रकरणी समाजवादी पक्षाचे उमेदवार यशवंत टावरे यांच्याविरोधात नारपोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
रोख रक्कम व दारू जप्त
निवडणूक काळात बेकायदा आर्थिक व्यवहारांवरही प्रशासनाची कडक नजर असून, नदी नाका चेकपोस्टवर एका कारमधून आठ लाख २८ हजार ९०० रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. तसेच साईबाबा चेकपोस्टवर एका वाहनातून चार लाख ४० हजार रुपये जप्त केले असून, एकूण १२ लाख ६८ हजार ९०० रुपयांची रोख रक्कम ताब्यात घेण्यात आली आहे. याशिवाय भंडारी कम्पाउंड येथील दावत चौक परिसरात ८ हजार ६०० रुपयांची दारू निवडणूक पथकाने जप्त केली आहे. या सर्व प्रकरणांची चौकशी सुरू असून, नियमभंग करणाऱ्यांवर पुढील कारवाई केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
