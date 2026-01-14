धोक्याच्या वळणावर जीवघेणा खड्डा
धोक्याच्या वळणावर जीवघेणा खड्डा
जव्हार-नाशिक महामार्गावर अपघातांचे सत्र
जव्हार, ता. १४ (बातमीदार) ः जव्हार-नाशिक महामार्गावर बोरीचा वाकाणजवळ असलेले धोक्याचे वळण जीवावर बेतत आहे. कारण या रस्त्यावर असलेला मोठा खड्डा दुचाकीस्वारांसाठी अपघाताला निमित्त ठरत आहे.
जव्हार-नाशिक राज्यमार्ग असल्याने मोठ्या प्रमाणात रहदारी असते. येथील नागरिकांना बाजार, दवाखाना यासाठी नाशिकला जावे लागत असल्याने मोठ्या प्रमाणात वाहनांची वर्दळ असते. असे असताना या रस्त्यावर पडलेला खड्डा अपघातांना निमित्त ठरत आहे. काही दिवसांपूर्वी येथे झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वाराबरोबर त्याची गरोदर पत्नी खड्ड्यात पडली होती. या अपघातात महिलेचा हात मोडल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शीने दिली आहे. त्यामुळे प्रशासनाची निष्काळजी कोणाच्याही जीवावर बेतण्याचा धोका आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.