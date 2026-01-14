पालिका निवडणुकीतून विधानसभेची तयारी
पालिका निवडणुकीतून विधानसभेची तयारी
२०२९ मध्ये पुनर्रचनेमुळे दोन मतदारसंघ होण्याची शक्यता
भाईंदर, ता. १४ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर शहरातील मतदारसंघांची २०२९ मध्ये पुनर्रचना होणार आहे. त्यामुळे विधानसभेचे किमान दोन मतदारसंघ निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने पालिका निवडणुकीतून विधानसभेसाठीची तयारी सुरू झाली आहे.
मिरा-भाईंदरमध्ये विधानसभेचा मिरा-भाईंदर हा पूर्ण मतदारसंघ, ओवळा विधानसभा मतदरासंघाचा अर्धा भाग जोडलेला आहे. आज शहराची लोकसंख्या १५ लाखांच्या आसपास पोहोचली आहे. त्यानुसार २०२९ मध्ये अपेक्षित असलेल्या मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेत या ठिकाणी तीन मतदारसंघ होणे अपेक्षित आहे. मात्र, शहरात दोन मतदारसंघ होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळेच मिरा-भाईंदर पालिकेच्या निवडणुकीला राजकीय पक्षांकडून महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
---------------------------------
कुरघोडीचे राजकारण
मिरा-भाईंदर मतदारसंघ भाजपकडे आहे, तर ओवळा-माजिवडा शिवसेनेकडे आहे. भविष्यात दोन्ही पक्ष एकत्र राहतील की नाही, यावर भाष्य करणे अवघड आहे. त्यामुळे शिवसेनेकडून भाजपचा आमदार असलेल्या मतदारसंघात तर शिवसेनेकडे मतदारसंघात भाजपकडून ताकद वाढवण्यावर भर दिला आहे. आतापर्यंत शिवसेनेने मिरा-भाईंदर विधानसभा मतदारसंघाकडे फारसे लक्ष दिले नव्हते. मात्र, गेल्या दोन तीन वर्षांपासून शिवसेनेने मतदारसंघातील प्रमुख समस्यांना सोडवण्यावर भर दिला आहे.
-----------------------------------
भाजप-शिवसेनेत चढाओढ
भाजपने शिवसेनेकडे असलेल्या मतदारसंघात पाय पसरवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहे. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीत मतदारसंघ महायुतीमधील शिवसेनेकडे होता. तरीदेखील भाजपकडून मतदारसंघात उमेदवारी दाखल केली आली. मात्र, त्यानंतर वरिष्ठांच्या आदेशावरुन मागे घेण्यात आली, पण भाजपचा मतदारसंघावर डोळा आहे. यासाठी दोन्ही पक्ष पालिका निवडणुकीद्वारे एकमेकांच्या मतदारसंघात जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
---------------------
काँग्रेसचे आव्हान
विधानसभा निवडणुकीत मिरा-भाईंदर मतदारसंघात काँग्रेसच्या उमेदवाराने चांगली मते मिळवली होती. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीद्वारे मतांमध्ये वाढ करता येते का, असे काँग्रेसचे प्रयत्न सुरू आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.