ग्रामविकासासाठी उभारलेली लोकचळवळ
मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांचे प्रतिपादन
ठाणे, ता. १४ : ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान हा केवळ सरकारी उपक्रम नसून ती ग्रामविकासासाठी उभी राहिलेली एक लोकचळवळ आहे,’ असे प्रतिपादन ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांनी केले आहे. या अभियानाचा प्रसार करण्यासाठी आता ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ फेम शिवाली परब आणि पृथ्वीक प्रताप हे कलाकार ठाणे जिल्ह्यातील गावांना भेटी देणार आहेत. ग्रामीण भागात लोकसहभाग वाढवणे, युवकांना प्रोत्साहित करणे आणि विकासकामांना गती देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य हेतू आहे. सेलिब्रिटींच्या उपस्थितीमुळे अभियानाचा संदेश थेट ग्रामस्थांच्या मनापर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे.
१७ सप्टेंबर २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत हे अभियान राज्यभर राबवले जात आहे. गावपातळीवर पारदर्शकता, जबाबदारीची भावना आणि लोकसहभाग दृढ करणे हे अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. शिवाली परब आणि पृथ्वीक प्रताप या भेटींच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाची माहिती आणि ग्रामविकासाचे महत्त्व ग्रामस्थांना पटवून देतील. अभियानांतर्गत ग्रामीण भागात लोकसहभाग वाढविण्याच्या उद्देशाने सेलिब्रिटींच्या गाव भेटीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहे. सेलिब्रिटींच्या गाव भेटीमुळे अभियानाचा संदेश अधिक प्रभावीपणे ग्रामस्थांपर्यंत पोहोचेल, युवक व नागरिकांचा सहभाग वाढेल आणि विकासकामांना लोकांचा सक्रिय पाठिंबा मिळेल. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने या संधीचा उपयोग करून अभियान यशस्वी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांनी केले.
सेलिब्रेटी भेटीचे कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने संबंधित यंत्रणांना आवश्यक सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांनी दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान हे केवळ शासकीय उपक्रम नसून ग्रामविकासासाठीची लोकचळवळ म्हणून पुढे नेण्याचा शासनाचा संकल्प असून, सेलिब्रेटींच्या या गाव भेटींमुळे ग्रामीण भागात अभियानास अधिक बळ मिळेल आणि नागरिकांचा सहभाग अधिक दृढ होईल, असा विश्वास जिल्हा प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
सेलिब्रेटी भेटींचे वेळापत्रक (१७ जानेवारी)
वेळ तालुका गाव
सकाळी ९:०० वा. भिवंडी डोहळे
दुपारी १२:०० वा. शहापूर भावसे-खोस्ते
दुपारी ३:०० वा. मुरबाड खेवारे
