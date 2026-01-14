''विजयी मिरवणुका'' काढल्यास जेल
‘विजयी मिरवणुका’ काढल्यास जेल
ठाणे पोलिस आयुक्तांचा कडक इशारा
ठाणे, ता. १४ : ठाणे, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर या चारही महापालिकांच्या निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर कोणत्याही प्रकारची विजयी मिरवणूक किंवा शक्तिप्रदर्शन करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा ठाणे शहर पोलिसांनी दिला आहे.
निकालानंतर जल्लोष करण्यासाठी रस्त्यावर मिरवणूक काढता येणार नाही. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडून गोंधळ घालण्यास मनाई करण्यात आली आहे. रस्त्यावर जमाव जमवणे किंवा वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणे गुन्हा ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे अफवा पसरवणे, चिथावणीखोर पोस्ट किंवा आक्षेपार्ह मेसेजवर सायबर पोलिसांची करडी नजर असेल. ठाणे पोलिस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील चारही महापालिकांमध्ये शांतता राखण्यासाठी महाकाय फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. १०,९०८ पोलिस अधिकारी व कर्मचारी, ६,२९५ होमगार्ड तसेच राज्य राखीव पोलिस बलाच्या सहा कंपन्या आणि एक प्लाटून तैनात असतील. निकालानंतरही आचारसंहिता लागू असल्याने विजयी मिरवणूक काढण्यासाठी कोणालाही परवानगी दिलेली नाही. तरीही कोणी मिरवणूक काढण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांनी दिला आहे.
नागरिकांना आवाहन
पोलिसांनी नागरिकांना विनंती केली आहे की, निवडणूक प्रक्रिया शांततेत पार पाडण्यासाठी प्रशासनास सहकार्य करावे. कायदा हातात घेणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास त्वरित नजीकच्या पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधावा.
