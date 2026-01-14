दोन लाख रुपयांवरील पीक कर्जासाठी मुद्रांक माफ

दोन लाख रुपयांवरील पीककर्जासाठी मुद्रांक माफ
नवीन वर्षात आर्थिक दिलासा; कर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ
मुरूड, ता. १४ (बातमीदार) : राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेत महाराष्ट्र शासनाने दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या शेती व पीककर्जासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क पूर्णतः माफ केले आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असून, नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच मिळालेल्या या सवलतीमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज घेणे आता अधिक सुलभ होणार आहे. या निर्णयाचे मुरूडमधील शेतकरी वर्गातून स्वागत होत आहे.
यापूर्वी शेतकऱ्यांना पीककर्ज घेताना गहाणखत, करारपत्र किंवा हमीपत्र तयार करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. प्रत्येक एक लाख रुपयांच्या कर्जासाठी ३०० रुपये, तर दोन लाख रुपयांच्या कर्जासाठी ६०० रुपये स्टॅम्प ड्युटी द्यावी लागत होती. अनेक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी हा खर्च जड ठरत होता. मात्र, आता शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी एक रुपयाही मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही. मुद्रांक शुल्क माफ झाल्यामुळे केवळ आर्थिक बचतच होणार नाही, तर कर्ज प्रक्रियेत लागणारा वेळ आणि कागदोपत्री अडथळेही कमी होणार आहेत. हा नियम सरकारी व खासगी बँका, सहकारी बँका तसेच विविध विकास सोसायट्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सर्वच आर्थिक संस्थांमध्ये समान दिलासा मिळणार आहे.
विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना स्टॅम्प ड्युटीसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी जावे लागते. त्यासाठी वेळ, प्रवासखर्च आणि कामाचा खोळंबा होत होता. आता हा त्रास टळणार असून, कर्ज प्रक्रिया अधिक सोपी व जलद होणार आहे.
.....................
नव्या हंगामची उत्सुकता
दोन लाखांपर्यंतच्या पीककर्जासाठी मुद्रांक शुल्क माफ झाल्याने आमच्यासारख्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. स्टॅम्प ड्युटीसाठी तालुक्याला फेऱ्या मारण्याचा त्रास वाचणार असून, वेळ आणि पैसा दोन्हीची बचत होईल, असे नवीवाडी-शिघ्रे येथील शेतकरी प्रीतम ठाकूर यांनी व्यक्त केले. या शासन निर्णयामुळे शेतीकर्ज घेण्यास चालना मिळणार असून, शेतकऱ्यांना नव्या हंगामासाठी आर्थिक बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.