नवी मुंबई पोलिसांचा नशामुक्त समाज घडवण्याचा निर्धार
अमली पदार्थांपासून दूर राहण्याची शपथ; नशामुक्त समाज घडवण्यास नवी मुंबई पोलिसांचा संकल्प
नवी मुंबई, ता. १४ (वार्ताहर) : राष्ट्रीय युवादिनाचे औचित्य साधत नवी मुंबई पोलिस आयुक्त कार्यालयात अमली पदार्थविरोधी शपथविधी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात पोलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे, सह पोलिस आयुक्त संजय यनपुरे, पोलिस उपायुक्त संजयकुमार पाटील यांच्यासह आयुक्तालयातील अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
यावेळी ‘नशामुक्त भारत’ या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी उपस्थितांच्या वतीने, समाजातून व्यसनमुक्त समाज घडवण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. तरुणाईने नशेपासून दूर राहून सशक्त, सुरक्षित व उज्ज्वल भारत घडवावा, असा ठाम संदेश या वेळी देण्यात आला. तसेच नागरिकांना अमली पदार्थांविरोधातील लढ्यात सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन ही करण्यात आले. अमली पदार्थासंदर्भात कोणत्याही प्रकारची माहिती अथवा तक्रार करण्यासाठी नवी मुंबई पोलिस हेल्पलाइन (८८-२८-११२-११२) वर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले. या उपक्रमातून नवी मुंबई पोलीस दलाने सामाजिक जबाबदारीची जाणीव ठेवत नशामुक्त समाज घडवण्याचा निर्धार पुन्हा एकदा अधोरेखित केला आहे.
