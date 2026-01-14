द.ग. तटकरे महाविद्यालयाला ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ मानांकन
माणगाव, ता. १४ (वार्ताहर) : महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यता केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यार्थी संसदीय अधिवेशनात माणगाव येथील द. ग. तटकरे महाविद्यालयाला करिअर कट्टा उपक्रमांतर्गत ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ म्हणून गौरविण्यात आले. हा सन्मान बारामती येथील आप्पासाहेब पवार सभागृहात प्रदान करण्यात आला असून, महाविद्यालयाचे करिअर कट्टा समन्वयक व मुंबई विभागीय सहसमन्वयक डॉ. बबन सिंगारे यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यता केंद्राचे अध्यक्ष यशवंत शितोळे यांच्या हस्ते स्वीकारला.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या करिअर मार्गदर्शन, स्पर्धा परीक्षांची तयारी, उद्योजकता व कौशल्य विकासासाठी उभारलेल्या सक्षम व्यासपीठाची ही यशस्वी पावती असल्याचे मत मान्यवरांनी व्यक्त केले. करिअर संसद अधिवेशनात महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. यशाबद्दल शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष ॲड. राजीव साबळे, सचिव कृष्णाभाई गांधी, प्राचार्य डॉ. बी. एम. खामकर व शिक्षकवर्गांनी अभिनंदन केले.
