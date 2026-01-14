कोगदा येथे शाळकरी विद्यार्थ्यांचे वनभोजन
जव्हार, ता. १४ (बातमीदार) : तालुक्यातील कोगदा येथील जिल्हा परिषद शाळामधील विद्यार्थ्यांचा वनभोजन कार्यक्रम मंगळवारी (ता. १३) उत्साहात पार पडला. दैनंदिन अभ्यासाच्या तणावातून विद्यार्थ्यांना विरंगुळा मिळावा व निसर्गाच्या सान्निध्यात आनंददायी अनुभव मिळावा, या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात आला.
वनभोजनादरम्यान विद्यार्थ्यांनी नृत्य, गाणी, विविध खेळांमध्ये उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. आनंदी वातावरणात लहानग्यांनी मनमुराद मस्ती करत निसर्गाचा आनंद लुटला. विद्यार्थ्यांचे निरागस हास्य व उत्साह पाहून उपस्थित शिक्षक, पालक व ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले. या उपक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी शाळेतील शिक्षकवृंदाने विशेष मेहनत घेतली. पालक व ग्रामस्थांनीही मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून सहकार्य केले. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अशा उपक्रमांची आवश्यकता असल्याचे मत या वेळी व्यक्त करण्यात आले. वनभोजनामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मैत्रीभाव, संघभावना आणि निसर्गप्रेम वृद्धिंगत झाल्याचे दिसून आले. एकूणच कोगदा येथील जिल्हा परिषद शाळांतील हे वनभोजन विद्यार्थ्यांसाठी आनंददायी व संस्मरणीय ठरले.
