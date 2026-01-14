कर मतदान, सांगतंय संविधान!
मान्यवरांचे मुंबईकरांना मतदानासाठी आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : लोकशाहीच्या उत्सवांतर्गत मुंबई महापालिकेसाठी गुरुवारी (ता. १४) मतदान होणार आहे. मतदान हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार आणि जबाबदारी आहे, मतदारांचा आवाज आहे. त्यामुळे मुंबईकरांनी सर्व कामे बाजूला ठेवून सकाळी आपला मतदानाचा हक्क बजवावा, लोकशाही मजबूत करावी, असे आवाहन मुंबईतील सिनेतारकांनी केले आहे. आपल्या हक्काचा लोकप्रतिनिधी निवडण्याची ताकद आपल्या बोटात आहे. त्यामुळे ती संधी गमावू नका, अशी साद त्यांनी घातली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक रिंगणात २२७ प्रभागांतून १,७१६ उमेदवार आहेत. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या मतदार यादीनुसार एक कोटी तीन लाख मतदार आहेत. त्यानुसार गुुरुवारी सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत मतदान होणार आहे. मतदारांना सहजपणे मतदान करता यावे म्हणून सर्व सरकारी कार्यालयांसह अनेक खासगी अस्थापनांकडून सुट्टी जाहीर केली जाते. तरीही अनेक जण सुट्टी असल्याने फिरायला जाणे किंवा घरात बसणे पसंत करतात, त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी घटत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आपला प्रतिनिधी निवडण्यासाठी प्रत्येकाने मतदान करावे, असे आवाहन सिनेकलाकरांनी करताना ‘मी मतदान करणार, तुम्हीही करा’ असे म्हटले आहे.
मतदान करणे हा नुसता अधिकारच नाही, तर लोकशाही मजबूत करण्यासाठीची जबाबदारीही आहे. आपण अधिकारासोबतच जबाबदारीचे भान ठेवत उद्या मतदान करावे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र!
- नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अभिनेते
मतदान करा, लोकशाही मजबूत करा. हक्कासाठी जागरूक असाल तर जबाबदारीचे भान ठेवा. आपल्या मताने हवा असलेला लोकप्रतिनिधी निवडण्याची संधी वाया घालवू नका.
- प्राजक्ता माळी, अभिनेत्री
मतदान केवळ अधिकारच नाही, तर कर्तव्य आहे. मतदानाला जा, मतदान करा, सजग नागरिक बना. तुमचे मत, तुमचा अधिकार निष्प्रभ ठरवू नका.
- दिया मिर्झा, अभिनेत्री
आपल्या मताचा हक्क बजावण्यासाठी वेळेत मतदान केंद्रावर जा. निर्भयपणे मतदान करा. सक्षम उमेदवार निवडा, लोकशाही मजबूत करा.
- राजपाल यादव, अभिनेता
मतदान करणे हा केवळ सरकारी कार्यक्रम नाही, तर तुमच्या-आमच्या हक्काचा योग्य लोकप्रतिनिधी निवडण्याची संधी आहे. मतदानाची संधी गमवू नका, वंचित राहू नका.
- सिद्धार्थ जाधव, अभिनेता
मतदान करणे हे लोकशाहीतील आद्य कर्तव्य आहे. त्यामुळे आधी मतदान करा, मग आपले काम बघा. प्रलोभनांना बळी न पडता आपल्या पसंतीचा उमेदवार निवडा.
- समीर चौगुले, अभिनेता
