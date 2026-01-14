रताळ्याची पुरणपोळी अन् सुरण पराठ्यावर खवय्यांचा ताव!
रताळ्याची पुरणपोळी अन् सुरण पराठ्यावर खवय्यांचा ताव!
मुरबाडमध्ये रंगला ‘कंदमूळ महोत्सव’
मुरबाड, ता. १४ (बातमीदार) : पिझ्झा आणि बर्गरच्या युगात आपल्या प्राचीन खाद्यसंस्कृतीची ओळख करून देण्यासाठी मुरबाड तालुक्यातील मासले बेलपाडा येथे ‘कंदमूळ महोत्सव’ उत्साहात पार पडला. अश्वमेध प्रतिष्ठानच्या पुढाकाराने आयोजित या महोत्सवात ठाणे, मुंबई आणि पालघरमधील खवय्यांनी १०० हून अधिक दुर्मिळ कंदमुळांपासून बनवलेल्या पदार्थांचा आस्वाद घेतला.
आदिवासी महिलांनी आणि तज्ज्ञ शेफनी तयार केलेले हे पदार्थ या महोत्सवाचे मुख्य आकर्षण ठरले. रताळ्याची पुरणपोळी, रताळ्याचा हलवा, करांद्यांची खीर आणि कोनफळाची मधुर खीर, त्याचबरोबर सुरण चिप्स, सुरण पराठा, राज अळूची भजी आणि कणक उंबरे अशा वेगवेगळ्या पदार्थ्यांवर खवय्यांनी ताव मारला. प्रत्येक कंदमुळाच्या प्रदर्शनासोबत त्याची वैज्ञानिक माहिती आणि रेसिपीचा तक्ताही मांडण्यात आला होता.
अश्वमेध प्रतिष्ठानचे अविनाश हरड यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या या महोत्सवात महाराष्ट्रभरातून दुर्मिळ कंदमुळे आणण्यात आली होती. कोल्हापूरचे मोहन माने यांनी स्वतः संकलित केलेली ४० हून अधिक कंदमुळे प्रदर्शनात मांडली होती. यात सुरण, कासाळू, करांदे, नंदकंद, कोराडु, शिंगाडा, रान हळद, काळी हळद, भुई कोहळा, शतावरी आणि पांढरेकोन यांसारख्या अनेक औषधी व खाद्य कंदांचा यात समावेश होता. या कार्यक्रमाला इन्टॅचचे अशोक सिंग ठाकूर, मुकुंद भोगले, डॉ. दिलीप बलसेकर, सुरेश जोंधळे, अविनाश कुबल आणि इंदवी तुळपुळे यांच्यासह अनेक सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन
दापोली कृषी विद्यापीठाचे प्राध्यापक नामदेव म्हसकर यांनी उपस्थितांना कंदमुळांचे आहारातील आणि आरोग्यातील महत्त्व समजावून सांगितले. या वेळी ‘कॅम्पर शेफ’ समूहाचे यश सप्रे आणि मेघा जैन यांनी कंदमुळांपासून आधुनिक चवीचे पदार्थ कसे बनवता येतात, याचे प्रात्यक्षिक दिले. याशिवाय, अरुंधती यांचा नैसर्गिक पदार्थांचा स्टॉल, मुलतानी मातीचे साबण आणि गुंजेचे दागिने पर्यटकांचे विशेष आकर्षण ठरले. हा महोत्सव केवळ एक खाद्य सोहळा नसून, आदिवासी बांधवांच्या ज्ञानाचा आणि निसर्गातील अमूल्य ठेव्याचा सन्मान करणारा उपक्रम ठरला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.