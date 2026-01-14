डोंबिवलीत भाजप–शिंदेसेना तुंबळ संघर्ष
डोंबिवलीत भाजप-शिवसेना संघर्ष चिघळला
शिंदे गटाचे उमेदवार रवी, नितीन पाटील रुग्णालयातून पोलिसांच्या ताब्यात
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १४ ः प्रभाग क्रमांक २९ मध्ये भाजप व शिवसेना शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या हाणामारीने वातावरण चिघळले आहे. उपचार घेत असलेले शिवसेना उमेदवार रवी आणि नितीन पाटील यांना मंगळवारी मध्यरात्री पोलिसांनी रुग्णालयातून ताब्यात घेतले. त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. या घटनेनंतर शहरात अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
तुकाराम नगर परिसरात पैसेवाटप सुरू असल्याचा आरोप शिंदे गटाच्या उमेदवारांनी केला. या वेळी भाजपच्या महिला उमेदवार आर्या नाटेकर यांचे पती ओमनाथ नाटेकर यांना शिवसेना उमेदवारांनी जाब विचारला. या कारणावरून वाद विकोपाला गेला आणि उमेदवार नितीन पाटील व रवी पाटील यांनी ओमनाथ यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केला. याप्रकरणी ओमनाथ यांच्या तक्रारीवरून रामनगर पोलिस ठाण्यात नितीन, रवी पाटील यांसह आठ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले.
पोलिसांच्या भूमिकेविरोधात तीव्र संताप
हाणामारीत जखमी झालेले ओमनाथ नाटेकर आणि शिवसेना उमेदवार नितीन पाटील यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. नितीन पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी शिवसेना उमेदवारांना अटक करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन केले. मंगळवारी मध्यरात्री पोलिसांनी रवी पाटील आणि नितीन पाटील यांना रुग्णालयातून अटक केली. त्यानंतर दोघांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तेथे शिवसेना पदाधिकारी, कार्यकर्ते, उमेदवार आणि माजी नगरसेवकांनी मोठी गर्दी केली. तसेच पोलिसांच्या भूमिकेविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार दोघांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना ठाण्यातील शासकीय रुग्णालयात हलवण्यात आले.
ही दडपशाही नेमकी कोणाची?
या कारवाईवर कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे यांनी पोलिसांवर गंभीर आरोप केले. आजारी अवस्थेत, रक्तदाब वाढलेला असताना अशी कारवाई निंदनीय आहे. रुग्णाच्या जीवाला काही धोका झाला, तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी पोलिस प्रशासनाची असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तर नितीन पाटील यांच्या पत्नी व नातेवाइकांनी रुग्णालयाबाहेर संताप व्यक्त करत, कोणतीही पूर्वसूचना न देता पतीला हलवण्यात आल्याचा आरोप केला. माझ्या पतीला काही झाले, तर प्रशासन जबाबदार असेल. ही दडपशाही नेमकी कोणाची, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
डोंबिवलीत तणाव कायम
या संपूर्ण घटनेनंतर डोंबिवलीत शिवसेना कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि उमेदवारांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण आहे. एकीकडे प्रभाग २९ मध्ये भाजप व शिवसेना मैत्रीपूर्ण लढत असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र, पैसेवाटप आणि मारहाणीच्या आरोपांनंतर दोन्ही पक्ष थेट आमनेसामने आल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. सध्या डोंबिवलीत तणाव कायम असून, पोलिसांचा अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
