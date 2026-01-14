कॉपी प्रकरणातील परीक्षा केंद्रांवर करडी नजर
कॉपी प्रकरणातील परीक्षा केंद्रांवर करडी नजर
मुंबई, ता. १४ : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून लवकरच सुरू होणाऱ्या दहावी-बारावीच्या लेखी परीक्षा कॉपीमुक्त वातावरणात व्हाव्यात, यासाठी परीक्षा केंद्रांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणांपासून अनेक प्रकारच्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. मागील वर्षी या परीक्षांमध्ये भरारी पथकांनी केलेल्या कारवाईत कॉपी प्रकरणे आढळलेल्या केंद्रांवर मंडळाची करडी नजर राहणार असल्याची माहिती मंडळाने दिली आहे.
राज्य शिक्षण मंडळाच्या फेब्रुवारी-मार्च २०२५मध्ये झालेल्या लेखी परीक्षांपैकी दहावीच्या परीक्षेत राज्यभरात कार्यरत असलेल्या भरारी पथकांना एकूण ३१ ठिकाणच्या केंद्रांवर गैरप्रकरणे आढळून आली होती. यात सर्वाधिक प्रकरणे छत्रपती संभाजीनगर येथे १०, त्याखालोखाल लातूर आणि पुणे जिल्ह्यात प्रत्येकी सात आणि त्याखालोखाल नागपूर विभागात सहा आणि मुंबईत केवळ एक प्रकरण आढळून आले होते. कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, कोकण या विभागांत एकाही परीक्षा केंद्रांवर गैरमार्गांची प्रकरणे आढळून आली नव्हती.
दुसरीकडे बारावीच्या परीक्षेत राज्यभरातून सर्वाधिक अशी एकूण ७६ प्रकरणे विविध परीक्षा केंद्रांवर आढळली होती. त्यातही सर्वाधिक प्रकरणे ही छत्रपती संभाजीनगर विभागात होती. त्यानंतर पुणे १२, नागपूर ११, लातूर ८ आणि अमरावती आणि नाशिक विभागात प्रत्येकी सहा प्रकरणे समोर आली होती. बारावीच्या परीक्षेत कोकण आणि कोल्हापूर या दोन विभागांत एकही प्रकरण समोर आले नसल्याची माहिती मंडळाने जाहीर केलेल्या एका अहवालातून उघड झाली आहे.
