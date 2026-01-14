दृष्टी नसली तरी श्रद्धेचा प्रकाश तेजस्वी
दृष्टी नसली तरी श्रद्धेचा प्रकाश तेजस्वी
आधारिका फाउंडेशनकडून अंध विद्यार्थ्यांसाठी मोफत सहलीचे आयोजन
मुंबई, ता. १४ : दृष्टिदोष असलेल्या दिव्यांग भक्तांसाठी आधारिका फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या आळंदी-देहू आध्यात्मिक यात्रेने श्रद्धा, समर्पण आणि आत्मिक आनंदाचे अद्वितीय दर्शन घडवले. संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराजांच्या पावन भूमीवरील या यात्रेने केवळ मंदिर दर्शनापुरती मर्यादा न ठेवता सहभागी भक्तांसाठी अंतर्मुख करणारा अनुभव दिला.
या यात्रेत सहभागी दिव्यांग भक्तांनी पारंपरिक कीर्तन व भजने सादर करत संपूर्ण वातावरण भक्तिमय केले. देहू येथील गाथा मंदिरात संत तुकाराम महाराजांच्या चरणी मस्तक ठेवून भक्तिगीते गायली गेली, तर आळंदीत संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या समाधीला स्पर्श करून भावपूर्ण दर्शन घेण्यात आले. दृष्टी नसतानाही त्यांच्या स्वरातील श्रद्धा आणि भावनांनी उपस्थित सर्वांनाच मंत्रमुग्ध केले. ‘असे जवळून आणि मनापासून झालेले दर्शन आमच्यासाठी अवर्णनीय आहे,’ अशा भावना अनेक दिव्यांग सहभागी भक्तांनी व्यक्त केल्या. आधारिका फाउंडेशनचे संस्थापक विनायक मोरे म्हणाले, दिव्यांग मित्रांना असे आध्यात्मिक अनुभव मिळावेत, ही आमची जबाबदारी आहे. त्यांच्या चेहऱ्यावरील समाधान आणि आनंद हेच आमच्यासाठी खरे यश आहे. या यात्रेच्या यशस्वी आयोजनासाठी प्रसाद मोरे, प्रदीप पांचाळ, अश्विनी खरे, नीलिमा पाटील आणि सचिन निनावे यांनी नियोजन व व्यवस्थापनात सक्रिय सहभाग घेतला.
