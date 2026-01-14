कार्यकर्ते आज तुपाशी!
सकाळपासून चहा, नास्त्याची व्यवस्था; दुपारी चिकन बिर्याणी, पुलाव, पुरी भाजीची पर्वणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : निवडणूक म्हटलं की प्रचार सभा, प्रचार फेरी, रोड शो यशस्वी करण्यासाठी कार्यकर्ते तहान-भूक विसरून काम करताना दिसत आहेत. मात्र, उद्या गुरुवारी कार्यकर्ते तुपाशी असणार आहेत. मतदान हा निवडणुकीतील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्यामुळे मतदारांना नावाच्या स्लिप देणाऱ्या मतदान केंद्रांवर पोलिंग एजंट म्हणून काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी सकाळपासूनट चहा, नाश्त्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच दुपारी चिकन बिर्याणी, पुलाव, पुरी भाजी अशी तयारी केली आहे. त्यामुळे उद्या कार्यकर्ते तुपाशी असेच काहीसे चित्र असणार आहे.
सकाळी प्रभागात मतदारांना त्यांच्या नावाची पावती देणे, कोणत्या मतदान केंद्रावर मतदान आहे याबाबत माहिती देणे, त्यांची ने-आण करण्यासाठी वाहनांची व्यवस्था असणार आहे. दिवसभर हेच काम सुरू राहणार असल्याने कार्यकर्त्यांची गैरसोय होऊ नये, त्यांनी आपली जागा सोडू नये म्हणून सर्वकाही त्यांच्या दिमतीला ठेवण्यात येत असल्याचे उमेदवारांकडून सांगितले जात आहे. त्यानुसार नाश्त्याला पोहे, उपमा, शिरा, वडापाव, इडली असा बेत असणार आहे, तर दुपारी जेवणासाठी चिकन बिर्याणी, पुलाव राईस, पुरी भाजीची व्यवस्था आहे. त्याबाबतच्या आगाऊ ऑर्डर दिल्या आहेत. तसेच बाटलीबंद पाण्याचे बाॅक्सही उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. नास्ता, जेवण आणि पाण्याचे योग्य वितरण व्हावे म्हणून वाहने तैनात असणार आहेत.
पहाटेपासूनच येण्याच्या सूचना
पालिका निवडणुकीसाठी सकाळी साडेसात वाजल्यापासून मतदान सुरू होणार असून, सायंकाळी साडेपाच वाजता संपणार आहे. त्यामुळे पहाटे पाच वाजल्यापासून कार्यकर्त्यांना एकत्र येण्याच्या सूचना सर्वच उमेदवारांनी दिल्या आहेत.
