पैसे वाटप, दारू, शस्त्रास्त्र वाहतूकीवर लक्ष; पथके तैनात
मुंबई, ता. १४ ः मुंबई महापालिका निवडणुकीकडे राज्यासह सर्व देशाचे लक्ष लागले आहे. इथल्या निवडणुकीवर सर्व राजकीय पक्षांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. मोठ्या प्रमाणात पैशांचे वाटप होण्याची शक्यता असल्याने त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी तसेच कारवाईसाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणी भरारी पथके आणि स्थिर पाळत पथके तैनात केली आहेत. ही पथके धडक कारवाई करणार आहे.
मंगळवारी प्रचार थंडावल्यानंतर ही पथके अधिक वेगाने कामाला लागली आहेत. निवडणुकीत शस्त्रांची तसेच दारूची अवैध वाहतूक होऊ नये, यासाठी यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. मुंबईत मोठ्या प्रमाणात पैशांचे वाटप होण्याची शक्यता असल्याने भरारी पथके आणि पाळत पथके सज्ज करण्यात आली आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी आचारसंहितेच्या काळात अवैध शत्रे, दारूची अवैध वाहतूक यावर मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात आली. आता ही पथके अधिक व्यापक स्तरावर सक्रिय करण्यात झाली असल्याची माहिती पालिका आयुक्त आणि निवडणूक अधिकारी भूषण गगराणी यांनी दिली.
मुंबईतील मुख्य जकात नाक्यांवरही पथके तैनात आहेत. मुंबईच्या बाहेरून कोणत्याही प्रकारची अवैध वाहतूक होऊ नये, यासाठी ही पथके सतर्क आहेत.
