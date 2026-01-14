ठाण्यात घरोघरी प्रचार
उमेदवारांचा नागरिकांशी थेट संवाद
ठाणे, ता. १४ ः पालिका निवडणुकीच्या प्रचाराच्या तोफा मंगळवारी (ता. १३) सायंकाळपासून थंडावल्या आहेत; मात्र निवडणूक आयोगाने घरोघरी प्रचार करण्यास मुभा दिल्याने सर्वच राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी घरोघरी भेटी देण्यावर बुधवारी भर दिला. उमेदवार आणि कार्यकर्ते नागरिकांच्या दारात जाऊन मतदारांशी थेट संवाद साधताना दिसून आले.
ठाणे पालिका क्षेत्रातील ३३ प्रभागांतील १३१ जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया पार पडत आहे. गेल्या १० ते १२ दिवसांपासून सुरू असलेल्या प्रचाराच्या तोफा मंगळवारी सायंकाळी थंडावल्या आहेत. आता निवडणूक आयोगाने घरोघरी प्रचाराची मुभा दिल्याने बुधवारी सर्वच राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांसह अपक्ष उमेदवारांनी घरोघरी भेटीगाठी घेत प्रचार केला. या वेळी प्रभागातील रस्त्यांची दुरवस्था, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, वाहतूक कोंडी, आरोग्य सेवा आदी नागरी समस्या नागरिकांकडून मांडल्या जात आहेत. उमेदवारांकडून या प्रश्नांवर उपाययोजनांची आश्वासने देण्यात आली.
पैसेवाटपाचा आरोप
ठाणे पालिका क्षेत्रातील काही ठिकाणी निवडणूक आयोगाच्या आदर्श आचारसंहितेचे पालन करत प्रचार सुरू असल्याचे दिसून आले, तर काही ठिकाणी मतदारांना प्रलोभन देत, पैशाचे वाटप करण्यात येत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. प्रभाग क्रमांक तीनमध्ये अपक्ष उमेदवार दत्ता घाडगे यांनी फेसबुक या समाजमाध्यमावर लाइव्ह येत मनोरमानगरमध्ये काही लोक पैसेवाटप करीत असल्याचा आरोप केला.
