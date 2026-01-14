‘युजीसी’कडून मानसिक आरोग्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे
‘यूजीसी’कडून मानसिक आरोग्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे
देशभरातील उच्च शिक्षण संस्था, तज्ज्ञांकडून मागविल्या सूचना
मुंबई, ता. १४ : देशातील विविध विद्यापीठे, उच्च शिक्षण देणाऱ्या सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये मानसिक आरोग्यासाठी देशभरात एकसमान धोरण आणण्याची तयारी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सुरू केली आहे. यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून त्यावर देशभरातील उच्च शिक्षण संस्था, तज्ज्ञांकडून सूचना तसेच अभिप्रायही मागवले आहेत.
यूजीसीने या सूचना आणि अभिप्रायांसाठी आपल्या संकेतस्थळावर सर्व मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या असून त्यात अधिकाधिक सर्वसमावेशकता यावी, देशभरातील शैक्षणिक क्षेत्रातील लोकांचे प्रश्न, मानसिक आरोग्याविषयी मते लक्षात यावीत, यासाठी या मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात आले. या मार्गदर्शक सूचनांची माहिती देशभरातील विद्यापीठे महाविद्यालयांतील विद्यार्थी, प्राध्यापकांसोबत आणि कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे आदेश यूजीसीने दिले आहेत. तसेच या संबंधितांकडून त्यांच्या संदर्भातील अभिप्रायही ssiwach.ugc@nic.in आणि mailto:ssiwach.ugc@nic.in या ई-मेलवर २९ जानेवारी २०२६ पूर्वी पाठविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
...
विद्यार्थी, प्राध्यापक आधारस्तंभ
मानसिक आरोग्याच्या या धोरणामध्ये आधारस्तंभ म्हणून विद्यार्थी व प्राध्यापकांच्या कल्याणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. यासाठी यूजीसीकडून अंमलबजावणी केली जाईल. यासाठी ‘मानससेतू’ नावाच्या एका संकेतस्थळावरून ही अंमलबजावणी होईल. यासाठी सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये मानसोपचारतज्ज्ञ तसेच समुपदेशकांच्या पूर्णवेळ, अर्धवेळ नियुक्त्या केल्या जातील. कार्यशाळा, जनजागृतीचे कार्यक्रम आयोजित केले जातील. उच्च शिक्षणात विद्यार्थ्यांची होणारी गळती आणि त्यांच्या संख्येचा आढावा यूजीसी घेईल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.