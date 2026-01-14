ठाण्यात निवडणूक तणाव; पैशांचे वाटप, वाद-वाद
ठाण्यात पैशांच्या वाटपावरून वादविवाद
ठाणे, ता. १४ : महापालिका क्षेत्रातील काही प्रभागात निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याची बाब समोर आली आहे. मंगळवारी प्रभाग क्रमांक तीन आणि सहामध्ये तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली होती. मतदारांना पैशांचे प्रलोभन दिल्याच्या आरोपामुळे पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार वाद झाला. या दोन्ही प्रकरणांत पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत.
ठाणे पालिकेच्या प्रभाग क्रमांक सहामध्ये ईव्हीएम प्रात्यक्षिकाचे बहाणे करून घरोघरी प्रचार सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला. या वेळी मतदारांना आर्थिक प्रलोभन दिल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. या घटनेनंतर शिवसेना (ठाकरे गट) आणि शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये शाब्दिक वाद आणि धक्काबुक्की झाली. पोलिसांनी हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. यासंदर्भात वर्तकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, प्रभाग क्रमांक तीनमध्ये अपक्ष उमेदवाराच्या कार्यकर्त्यांवर पैसेवाटपाचा आरोप होत आहे. दोन कार्यकर्त्यांना प्रत्यक्ष पैसे वाटताना पकडल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यांना रोख रकमेसह कापूरबावडी पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
