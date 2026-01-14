उल्हासनगरात ‘करो या मरो’ची लढाई
उल्हासनगर, ता. १४ (वार्ताहर) : यंदाच्या निवडणुकीत काही प्रभाग केवळ सत्ता मिळवण्यासाठी नाही, तर थेट प्रतिष्ठा, वर्चस्व आणि भविष्यातील राजकीय अस्तित्व ठरवणारे रणांगण ठरणार आहेत. विशेषतः प्रभाग क्रमांक ३, ५, ७, १३, १४, १५, १८, १९ आणि २० या प्रभागांमध्ये लढत केवळ मतांसाठी नव्हे, तर मान–अपमान, राजकीय दबदबा आणि पुढील पाच वर्षांचा अजेंडा ठरवणारी ठरणार असल्याचे स्पष्ट चित्र दिसत आहे.
या प्रभागांमध्ये अनुभवी माजी नगरसेवक, प्रभावशाली राजकीय घराणी, तसेच नव्या दमाचे उमेदवार आमने-सामने उभे ठाकले आहेत. काही प्रभागांत अनेक वर्षांपासून सत्ता उपभोगलेल्या नेत्यांची कसोटी लागणार आहे. काही ठिकाणी नव्या नेतृत्वाला संधी मिळते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे या लढतीला ‘सामान्य निवडणूक’ न राहता प्रतिष्ठेची निवडणूक असे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. प्रभाग क्रमांक ३, ५ आणि ७ मध्ये विकासकामे, स्थानिक वाद, तसेच अंतर्गत पक्षीय नाराजी हे मुद्दे केंद्रस्थानी आले आहेत. येथे मतदारांचा कल बदलतो की पारंपरिक समीकरणे पुन्हा एकदा प्रभावी ठरतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. तर प्रभाग १३, १४ आणि १५ मध्ये राजकीय वर्चस्व टिकवण्यासाठी जोरदार शक्तिप्रदर्शन सुरू आहे. दुसरीकडे, प्रभाग क्रमांक १८, १९ आणि २० मध्ये ही लढाई भविष्यातील नेतृत्व निश्चित करणारी ठरण्याची शक्यता आहे. येथे काही उमेदवारांसाठी विजय म्हणजे राजकीय पुनरागमन, तर काहींसाठी पराभव म्हणजे राजकीय अस्ताला जाण्याची घंटा ठरू शकते. एकूणच, उल्हासनगरच्या या नऊ प्रभागांमध्ये होणारी लढत शहराच्या राजकारणाला नवी दिशा देणारी ठरणार आहे. निकाल कोणाच्याही बाजूने लागो, मात्र हे निश्चित की या प्रभागांतील निकालच उल्हासनगरच्या सत्तासमीकरणांची दिशा आणि दशा ठरवणार आहेत.
