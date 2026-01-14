‘एमएसबीटीई’च्या पदविकेतील दोन सेमिस्टर होणार बंद
‘एमएसबीटीई’च्या पदविकेतील दोन सेमिस्टर होणार बंद
मुंबई, ता. १४ : दहावी, बारावी आणि त्यादरम्यानचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण समतुल्य अभ्यासक्रम म्हणून महत्त्वाच्या ठरलेल्या महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाच्या (एमएसबीटीई) पदविका अभ्यासक्रमातील ‘आय’ स्कीममधील दोन सेमिस्टर बंद केल्या जाणार आहेत. हा बदल राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर केला जाणार आहे.
‘एमएसबीटीई’ने यासंदर्भात निर्णय घेतला असल्याने ‘आय’ स्कीमच्या अभ्यासक्रमाच्या पहिला व दुसऱ्या सत्रातील सेमिस्टरचे विषय उन्हाळी सत्र २०२६ च्या परीक्षेपासून बंद होणार आहेत. त्यामुळे या सत्रांमध्ये अनुत्तीर्ण झालेले, एटीकेटी असलेले किंवा अनेक वर्षांपासून परीक्षा प्रलंबित असलेले विद्यार्थी आता जुन्या ‘आय’ स्कीमच्या विषयांमध्ये परीक्षा देऊ शकणार नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांना ‘के’स्कीम अभ्यासक्रमातील समतुल्य विषयांमध्येच परीक्षा द्यावी लागणार असल्याची माहिती एमएसबीटीईकडून देण्यात आली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाने राज्यातील तंत्रनिकेतन शिक्षण संस्थांमध्ये ‘के स्कीम’ ही नवीन अभ्यासक्रम रचना लागू करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. ‘एमएसबीटीई’च्या माध्यमातून राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून पदविका अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम ‘के स्कीम’ अंतर्गत सुधारित करण्यात आला होता. त्याचा पुढील टप्पा म्हणून आता ‘आय’ स्कीमचे पहिला व दुसरा सेमिस्टर पूर्णतः बंद करण्यात येत आहेत. मात्र, हा बदल फक्त पुढील नवीन विद्यार्थ्यांसाठीच नाही, तर ‘आय’ स्कीममध्ये अडकून राहिलेल्या जुन्या विद्यार्थ्यांनाही लागू राहणार आहे.
..
‘के’ स्कीममधील नव्या विषयांशी समतुल्यीकरण
‘एमएसबीटीई’च्या या निर्णयामुळे इंग्रजी, बेसिक सायन्स, बेसिक मॅथेमॅटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मॅथेमॅटिक्स, इंजिनिअरिंग ड्रॉईंग, सी प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाईल, फूड टेक्नॉलॉजी, प्रिंटिंग, मायनिंग, केमिकल, फॅशन अँड अपॅरल आदी अनेक विषयांचे ‘के’ स्कीममधील नव्या विषयांशी समतुल्यीकरण करण्यात आले असल्याचेही एमएसबीटीईकडून सांगण्यात आले.
