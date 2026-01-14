सियारामच्या १२व्या दृष्टिबाधित क्रिकेट स्पर्धेला सुरुवात
मुंबई, ता. १४ : सियारामच्या बाराव्या दृष्टिबाधित क्रिकेट स्पर्धेला मुंबईतील इस्लाम जिमखान्यात उत्साहात सुरुवात झाली. समावेशक क्रीडेला चालना देणे आणि दृष्टिबाधित खेळाडूंना सक्षम बनवणे, या दिशेने हे आयोजन एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
उद्घाटनाच्या दिवशी खेळवण्यात आलेला पहिला सामना अत्यंत चुरशीचा आणि रोमांचक ठरला. या सामन्याने संपूर्ण स्पर्धेसाठी सकारात्मक आणि प्रेरणादायी वातावरण निर्माण केले. देशभरातून आलेल्या दृष्टिबाधित क्रिकेटपटूंनी आपले उत्कृष्ट कौशल्य, जिद्द आणि खेळभावना यांचे प्रभावी दर्शन घडवले. ही स्पर्धा पुढील काही दिवस सुरू राहणार असून, यामधून अंध क्रिकेटपटूंना आपली प्रतिभा सादर करण्याचे सशक्त व्यासपीठ मिळणार आहे.
या वेळी बोलताना सियारामचे सीएमडी रमेश पोद्दार म्हणाले, ‘सियाराममध्ये आम्ही ठामपणे मानतो, की खरे राष्ट्रनिर्माण हे समावेशन आणि समान संधींमधूनच होते. दृष्टिबाधित क्रिकेट हा केवळ खेळ नसून, तो दृष्टिबाधित व्यक्तींमध्ये आत्मविश्वास, स्वाभिमान आणि दृढ निश्चय निर्माण करणारा एक चळवळ आहे. या स्पर्धेला पाठिंबा देताना आणि या असामान्य खेळाडूंच्या पाठीशी उभे राहताना आम्हाला अभिमान वाटतो. आपल्या धैर्याने आणि समर्पणाने हे खेळाडू समाजाला प्रेरणा देत आहेत.’
आपली भावना व्यक्त करताना ब्लाइंड वेल्फेअर ऑर्गनायझेशन, नाशिकचे संचालक अर्जुन म्हणाले, ‘आमचे सीएमडी रमेश पोद्दार यांचे मी मनापासून आभार मानतो. त्यांचा सक्रिय सहभाग, सातत्यपूर्ण प्रेरणा आणि भक्कम पाठिंबा दृष्टिबाधित खेळाडूंसाठी अत्यंत प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या प्रोत्साहनामुळे दृष्टिबाधित व्यक्तींना आत्मविश्वास, सन्मान आणि अभिमानाने खेळ स्वीकारण्याची प्रेरणा मिळते.’
