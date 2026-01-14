‘बिनविरोध’च्या चौकशीची मनसेची याचिका फेटाळली
‘बिनविरोध’च्या चौकशीची
मनसेची याचिका फेटाळली
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या मुदतीत अनेक ठिकाणी महायुतीचे उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले. त्याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) दाखल केलेली याचिका बुधवारी (ता. १४) उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यासोबतच ठाण्यासह नागपूर येथील निवडणुकीशी संबंधित याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली.
मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सर्व याचिकांवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते आरोपांच्या समर्थनार्थ ठोस आणि विश्वसनीय पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरले. निवडणूक प्रक्रिया कायद्यानुसारच पार पडली असून न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचेही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नमूद केले. एखाद्या प्रभागात केवळ एकच वैध उमेदवार राहिल्यास त्या उमेदवाराला बिनविरोध विजयी घोषित करणे ही पद्धत कायदेशीर चौकटीनुसार योग्यच असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. यापुढे अशा प्रकरणांत जबाबदारीने याचिका करण्याचा सल्लाही याचिकाकर्त्यांना दिला.
काय घडले न्यायालयात?
संबंधित याचिका निवडणुकीशी संबंधित असून याचिकाकर्त्यांचा निवडणुकीला विरोध नाही. बिनविरोध निवड प्रक्रियेला आमचा विरोध असल्याचे जाधव यांच्या वतीने ॲड. असीम सरोदे यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर तुम्ही चुकीची वक्तव्ये करून चुकीच्या मुद्द्यांवर युक्तिवाद करीत आहात. त्यामुळे तुम्हाला आम्ही दंड आकारून तुमची याचिका फेटाळत असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. तुमच्या याचिकेतही अन्य याचिकांसारखीच चुकीच्या विधानांचा समावेश असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना दाेन लाखांचा दंड आकारू, असा इशारही दिला. त्यावर याचिकाकर्ते निरुत्तर झाल्यानंतर न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.