अल्पवयीन मुलीवर कारमध्ये अत्याचार
भाईंदर, ता. १४ (बातमीदार) : मिरा रोड येथे १४ वर्षीय मुलीवर एका चारचाकी वाहनात मित्रांनीच लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना घडली आहे. मुलीला भांगेच्या गोळ्या आणि मद्य पाजून बेशुद्ध करत हा अत्याचार करण्यात आला. याप्रकरणी पोलिसांनी दोघांवर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मिरा रोड येथे राहणाऱ्या मुलीला ५ जानेवारीच्या रात्री तिच्या सलमान खान या मित्राने चारचाकी वाहनात बसवून बळजबरीने मिरा रोड येथील कमी वर्दळीच्या ठिकाणी नेले. त्याच्यासोबत त्याचा मित्र सरदारजीदेखील होता. त्यांनी प्रथम पीडितेला जबरदस्तीने भांगेच्या गोळ्या खायला घातल्या. त्यानंतरही ती शुद्धीत असल्याचे लक्षात आल्यावर तिला मद्य पाजले व पूर्णपणे बेशुद्ध केले. त्यानंतर दोघांनी तिच्यावर चारचाकीतच लैंगिक अत्याचार केले. पीडितेने घडलेली घटना आपल्या पालकांना सांगितली. त्यानंतर मंगळवारी (ता. १३) रात्री उशिरा मिरा रोड पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. पोलिसांनी आरोपींविरोधात बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवला व दोन्ही आरोपींना बुधवारी (ता. १४) अटक केली.
