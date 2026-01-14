वीज पुरवठा खंडीत

वीजपुरवठा खंडित
शहापूर बांधकाम विभागाचे ७० हजार थकीत
शहापूर, ता. १४ (बातमीदार) ः शहापूर पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागाचे नऊ महिन्यांचे ७० हजारांचे वीजदेयक थकल्याने वीज वितरण कंपनीने वीजपुरवठा खंडित केला आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग अंधारात असून, संगणकीय कामकाज पूर्णतः ठप्प झाले आहे.
एकीकडे डिजिटल प्रशासन, ई-ऑफिस, पारदर्शक कारभाराचा डंका वाजवला जात असताना दुसरीकडे साधे वीजदेयक न भरल्यामुळे संपूर्ण विभाग अंधारात गेला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातून येणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शहापूर पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागाचे एप्रिल ते डिसेंबर असे नऊ महिन्यांचे सुमारे ७० हजार रुपयांचे विजदेयक थकले आहे. शहापूरच्या बांधकाम विभागाकडून ठाणे जिल्हा परिषदेकडे वीजदेयकासह अन्य खर्चासाठी वारंवार मागणी केली जाते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने प्रशासकीय कामकाज करण्यात नेहमीच अडचणी निर्माण होत आहेत. वीजदेयक थकल्याने अखेर तीन दिवसांपूर्वी वीज वितरण कंपनीने वीजपुरवठा खंडित केल्याची बाब समोर आली आहे. यामुळे बांधकाम विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी अंधारात वावरत असून, विकासकामांच्या नोंदी, अंदाजपत्रके, मोजमाप पुस्तके, तसेच देयक प्रक्रियेलाही मोठा फटका बसला आहे.
